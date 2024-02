Rozpoczęto kolejne badania stanu technicznego Trzonolinowca - modernistycznego budynku we Wrocławiu. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej sprawdzą, w jakim stanie jest jego konstrukcja.

Trzonolinowiec / Maciej Kulczyński / PAP

Badania mają służyć obserwacji, jak konstrukcja budynku zmienia się w czasie. Dlatego, że jak już wiemy z opinii, konstrukcja jest wytężona i nośność jest przekroczona. W związku z tym potrzeba jest monitorowania, czy ten stan się zmienia, czy nie - wyjaśnia prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz z Politechniki Wrocławskiej.

Pierwsze badania polegają "na zbadaniu częstości drgań poprzecznych". Na tej podstawie określimy tzw. stan zerowy konstrukcji. Co trzy tygodnie ponownie będziemy wykonywali badania, żeby sprawdzić, czy ten stan jest stały, czy on się zmienia, czy się to wytężenie zwiększy lub zmniejszy - powiedział Krzysztof Schabowicz.

Badania potrwają do końca lipca.

Konieczność naprawy Trzonolinowca wiąże się z przeniesieniem jego mieszkańców do innych lokali. Władze miasta uruchomiły już procedury związane z wykwaterowaniem. Pomoc jest i będzie oferowana m.in. w ramach zasobu mieszkaniowego TBS. W miarę możliwości staramy się szczególnie uwzględniać potrzeby seniorów oraz osób schorowanych - informuje Michał Guz z Urzędu Miasta. W Trzonolinowcu są 44 lokale: 11 komunalnych i 33 prywatne. W miejskich jest 19 osób. Wszyscy ci mieszkańcy otrzymali już oferty nowych mieszkań, oglądają je i zapoznają się z propozycjami - mówi Guz.

Ekspertyza sporządzona przez naukowców Politechniki Wrocławskiej potwierdziła, że Trzonolinowiec jest w złym stanie technicznym i powinien zostać wyremontowany. Charakterystyczny budynek składa się z 44 mieszkań, lokatorzy powinni je opuścić do lipca bieżącego roku. Miasto zadeklarowało pomoc w znalezieniu lokali zastępczych.

Pierwsza ekspertyza dotycząca Trzonolinowca pojawiła się z inicjatywy zarządcy obiektu w połowie 2023 roku. Wynikało z niej, że budynek jest w złym stanie technicznym i grozi mu nawet rozbiórka. Wówczas Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał ją za nierzetelną i podpisano umowę na nową ekspertyzę z Politechniką Wrocławską. Jednocześnie rozpoczęto starania o wpis budynku do rejestru zabytków.

Trzonolinowiec powstał w latach 1961-67, autorami projektu byli Andrzej Skorupa i Jacek Burzyński. Cała konstrukcja opiera się na żelbetowym trzonie, na którym poszczególne kondygnacje zostały zawieszone za pomocą stalowych lin. Z tego względu blok był budowany od góry, wykonane z prefabrykatów płyty były podnoszone za pomocą siłowników hydraulicznych.