Policjanci z Wrocławia opublikowali wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z zaatakowaniem kobiety na tle seksualnym. Mundurowi proszą o kontakt, jeśli ktoś go rozpoznaje. Sprawca miał dusić ofiarę paskiem oraz użyć paralizatora.

/ KMP Wrocław / Policja

Jak informuje policja, 11 lutego 2023 roku przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu doszło do napaści na kobietę na tle seksualnym. Sprawca przy popełnieniu tego przestępstwa dusił swoją ofiarę paskiem oraz użył paralizatora - podała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Pomimo podjętych przez policję starań, sprawca nie został jeszcze zatrzymany.

Wrocławska KMP opublikowała wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą lub posiadać informacje związane z tym przestępstwem. Osoby, które go rozpoznają są proszone o pilny kontakt z funkcjonariuszami pod nr telefonu: 790 855 412 lub pod adresem e-mail: kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl.

Policja podkreśla, że zapewnia anonimowość.