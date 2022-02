Fundacja Centaurus z Wrocławia organizuje pomoc dla psów z Ukrainy, gdzie trwa wojna. Pierwszych osiem czworonogów dotarło już na Dolny Śląsk. W kolejnym trasporcie, zaplanowanym na czwartek, może być nawet 80 zwierząt.

Jeden z psów przywiezionych do Polski z Ukrainy / Fundacja Centaurus / Materiały prasowe

Jedna z naszych działaczek przekroczyła granicę polsko-ukraińską. Pojechała 50 kilometrów do schroniska dla zwierząt, z którym współpracujemy. Zwierzęta zostały już przewiezione do Polski. Są w naszym folwarku w Szczedrzykowicach - mówi Norbert Ziemnicki z Fundacja Centaurus.

Część z tych zwierząt potrzebuje natychmiastowego leczenia. Mają jakieś rany czy zadrapania. Niektóre są zarobaczone, osłabione czy odwodnione i zostały podłączone pod kroplówkę przez naszego weterynarza - dodaje.

Działacze fundacji podkreślają, że wojna to trudna sytaucja nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. Są przestraszone i szukają schronienia. Zauwyżyliśmy, że próbują wbiegać do piwnic, ale ludzie ratują sami siebie i muszą je wyganiać - tłumaczy Ziemnicki.

Fundacja Centaurus prowadzi zbiórkę karmy dla psów w swojej siedzibie we Wrocławiu. Zamówiła ok. 200 klatek, dzięki którym będzie łatwiej wyłapać psy i z Ukrainy przewieźć je do Polski. Trafią najpierw pod opiekę weterynarza, a później rozpocznie się poszukiwanie dla nich nowych domów.