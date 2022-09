Stojąca na placu Gołębim we Wrocławiu fontanna "Zdrój" po uszkodzeniu przez wandala wymaga remontu. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta chce podpisać umowę z wykonawcą jeszcze we wrześniu. Jeśli tak się stanie, niezbędne prace zostaną wykonane na przełomie października i listopada.

Fontanna "Zdrój" we Wrocławiu / Shutterstock

Niestety po 20 latach działania fontanna wymaga prac naprawczych oraz remontowych. I do nich się właśnie szykujemy - napisał w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Naprawa fontanny jest konieczna, ponieważ nieznany sprawca uszkodził szklaną część jej konstrukcji. Jak przypomniano na oficjalnej stronie miasta, fontanna była dewastowana kilka razy. Poprzednio w 2004, 2006 i 2013 roku, ale spowodowane wówczas uszkodzenia nie zagrażały bezpieczeństwu i nie było konieczności wymiany szyb.

Jednak panujące ostatnio zmienne warunki atmosferyczne i środki chemiczne do dezynfekcji wody przyczyniły się do degradacji powłoki szkła, dlatego Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zdecydował o remoncie.

Prace obejmą demontaż starych i montaż trzech nowych szyb z hartowanego szkła oraz wymianę uszczelnienia.

Przetarg trwał do 8 września. Wpłynęła jedna oferta, która mieści się w zakładanym przez Zarząd Dróg budżecie. Jeśli umowa z wykonawcą zostanie podpisana we wrześniu, to do prac przystąpi on pod koniec sezonu działania miejskich fontann, czyli na przełomie października i listopada.

Wykonawca udzieli pięciu lat gwarancji na materiał i trzech lat gwarancji na ich montaż

Fontanna powstała według wybranej w konkursie koncepcji autorstwa prof. Alojzego Gryta z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych i stanęła we Wrocławiu w 2001 r.