Na ulice Wrocławia ponownie wyjechały rowery elektryczne od Nextbike. Te żółte jednoślady wracają po przerwie, aby uzupełnić funkcjonujący system Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Rowery elektryczne wróciły na ulice Wrocławia / Nextbike Polska /

Tegoroczny sezon rowerowy ruszył pełną parą - obserwujemy, że w wielu miastach w Polsce padają kolejne rekordy wypożyczeń. Wrocławianki i wrocławianie nie pozostają w tyle - tylko w tym roku skorzystali z rowerów miejskich już ponad 650 tysięcy razy, zbliżony wynik udało się osiągnąć dopiero w połowie czerwca zeszłego roku, a warto przypomnieć, że ostatni sezon był rekordowym od początku istnienia WRM i zakończył się wynikiem ponad 2 milionów wypożyczeń rowerów - mówi Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Nextbike Polska. Przed nami najgorętszy okres lata, gdzie zainteresowanie rowerami jeszcze wzrasta - dlatego zdecydowaliśmy się ponownie udostępnić nasze elektryki, które w zeszłym roku okazały się strzałem w dziesiątkę - dodaje.

Wynajem elektryków pozostaje bez zmian - wystarczy aplikacja Nextbike lub WRM i aktywne konto rowerowe. System jest w pełni zintegrowany z Wrocławskim Rowerem Miejskim. Cena przejazdu liczona jest od startu wypożyczenia i wynosi 49 gr za każdą rozpoczętą minutę. Jednoślady należy zwracać przy stacjach WRM. Za pozostawianie ich poza stacją naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 5 zł.

Flota 100 rowerów wspomaganych elektrycznie została uruchomiona w zeszłym roku z okazji dziesięciolecia systemu WRM. Jednoślady te przejechały ponad 100 tysięcy kilometrów.

Jak podkreśla Next Bike Polska, jazda rowerem elektrycznym to czysta przyjemność - wspomaganie jazdy uruchamiane jest automatycznie i wspiera kierującego do prędkości 25 km/h. Naładowana bateria pozwala na dziesiątki kilometrów jazdy.