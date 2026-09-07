Wrocław znów stanie się bajkową krainą! Przed nami Wrocławski Festiwal Krasnoludków 2026

RMF24

Już 11 i 12 września Wrocław zamieni się w stolicę krasnoludków. Przed nami kolejna edycja Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków – jednego z najbardziej kolorowych i rodzinnych wydarzeń w Polsce. Tegoroczna odsłona upłynie pod znakiem edukacji ekologicznej i odkrywania tajemnic wody.

Wielka Parada Krasnoludków i konkursy na start

W piątek, 11 września, punktualnie o 10:00 pod wrocławskim Pręgierzem na Rynku rozpocznie się tradycyjna Wielka Parada Krasnoludków. Barwny pochód poprowadzą szczudlarze, kuglarze, krasnalowi animatorzy, wrocławskie maskotki oraz – jak co roku – tysiące przedszkolaków i uczniów. Uczestnicy przejdą do Ogrodu Staromiejskiego, gdzie na najmłodszych czekać będą flagowe konkursy.

Wśród nich znajdziemy konkurs „DOMKI KRASNALOWE” pod patronatem Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. Dzieci z przedszkoli i szkół ozdobią wielkie tekturowe chatki, interpretując temat przewodni: „Rola wody w środowisku”. Nie zabraknie też rywalizacji o „Najlepsze Przebranie Krasnalowe” – to propozycja dla wszystkich grup małych krasnoludków biorących udział w paradzie.

Piątkowy program uświetni koncert Basi Piotrowskiej z zespołem oraz widowiskowy pokaz kuglarsko-cyrkowy Krasnala Maćka. Warto też wypatrywać zabytkowego Krasnalowego Tramwaju, który wyruszy z przystanku Opera i będzie kursował po mieście od 10:30 do 13:00.

Sobota pełna atrakcji – Bajkowa Kraina i rodzinne gry

Wrocławski Festiwal Krasnoludków 2026 ogłoszenie / materiały prasowe

Sobota, 12 września, to dzień pełen atrakcji dla całych rodzin. Hasło przewodnie brzmi: „Wszyscy jesteśmy krasnoludkami”. W Ogrodzie Staromiejskim na uczestników czekać będą dwie sceny – Duża i Mała, strefy stylizacji (festiwalowy make-up i dekorowanie czap krasnalowych), foodtrucki oraz liczne stoiska partnerów.

Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis przygotowało wyjątkową Rodzinną Grę Miejską „Krasnale z Krainy Pogody”, która potrwa od 11:30 do 16:30. Uczestnicy wcielą się w naukowców i odkryją tajemnice obiegu wody w naturze. W strefie Hydropolis odbędą się też pokazy sublimacji suchego lodu oraz animacje z kolorowymi maskotkami.

Gwiazdy na scenie i turnieje planszówek

krasnoludki zapowiadają festiwal we Wrocławiu / materiały prasowe

Sobotni program artystyczny to prawdziwa gratka dla miłośników teatru, muzyki i tańca. Na scenach pojawią się m.in. spektakle o Krasnalu Kropelce i Krasnalu Przygodniku, a także komediowe Magic Show w wykonaniu Pana Ząbka, finalisty programu „Mam Talent!”. Na Małej Scenie zobaczymy pokazy breakdance w wykonaniu Bgirl Pauliny, trzykrotnej Mistrzyni Polski, oraz beatbox i loopowanie na żywo z Janem „Elfem” Czerwińskim. Nie zabraknie też tanecznej Zumby z Krasnalem Coffi.

Muzycznym finałem będzie koncert zespołu Ptaszkowie Śpiewali – laureata Nagrody Głównej w konkursie „Świat Przyjazny Dziecku”. Zespół wykona autorskie piosenki o ekologii, przyrodzie i uważności na świat.

Miłośnicy planszówek również znajdą coś dla siebie. W ramach festiwalu odbędą się dwa turnieje o Puchar Krasnoludka. V Turniej Gier Planszowych dla dzieci i młodzieży wystartuje w Mediatece w godzinach 11:00–14:30. Dla dorosłych przygotowano III Turniej Gier Planszowych w kawiarni „Awaria Prądu” przy ul. Szczytnickiej 28 – tu rywalizacja rozpocznie się o 18:00. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zapisać się z wyprzedzeniem.

Festiwal z ekologicznym przesłaniem

plakat Wrocławski Festiwal Krasnoludków 2026 / materiały prasowe

W tym roku organizatorzy mocno stawiają na edukację ekologiczną. „Chcemy, by dzieci i całe rodziny nie tylko świetnie się bawiły, ale też wyniosły z festiwalu wiedzę o tym, jak ważna jest woda w naszym środowisku” – podkreślają organizatorzy. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio RMF24 Wrocław.

Regulaminy konkursów, szczegółowy program oraz wszelkie informacje znajdziecie na stronie krasnale.pl. Jak mówią organizatorzy: „Ahoj przygodo!” – i trudno się z tym nie zgodzić.