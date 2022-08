W weekend, 6-7 sierpnia, Most Zwierzyniecki we Wrocławiu będzie zamknięty dla tramwajów. W tych dniach trasy linii tramwajowych nr 2, 4 i 10 zostaną skrócone do pętli przy Stadionie Olimpijskim. Na Biskupin i Bartoszowice z placu Grunwaldzkiego będą kursowały autobusy zastępcze linii nr 701. Jak dojechać na osiedla, do zoo czy Hali Stulecia? Sprawdźcie szczegóły zmian.

fot. Tomasz Hołod / www.wroclaw.pl / Materiały prasowe Podczas weekendu będą budowane rozjazdy tymczasowe za Mostem Zwierzynieckim. Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej: Od 6 sierpnia, sobota, planowane jest wprowadzenie zmiany na liniach tramwajowych nr 2, 4 i 10, które zostaną skrócone do pętli przy Stadionie Olimpijskim;

Na odcinku pl. Grunwaldzki - Bartoszowice - pl. Grunwaldzki zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej nr 701, która będzie kursowała z częstotliwością co 7,5 minuty;

Z uwagi na utrzymany ruch jednokierunkowy na Moście Zwierzynieckim, autobusy linii 701 w kierunku Biskupina i Bartoszowic będą kursowały przez most Szczytnicki, aleję Różyckiego, Paderewskiego i ulicę Mickiewicza, Wróblewskiego i Olszewskiego. Mapka planowanych prac drogowych / UM Wrocław / Bilety w dniach 6 i 7 sierpnia Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii nr 2, 4, 10 lub 71 mogą kontynuować podróż autobusem zastępczej linii okresowej nr 701. Skasowany bilet zachowuje ważność nie dłużej niż przez 90 minut. Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w autobusie linii 701 mogą kontynuować podróż tramwajem linii 2, 4, 10 lub 71. Skasowany bilet zachowuje ważność nie dłużej niż przez 90 minut. Pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię nr 1, 2, 4 lub 10 będą mogli podróżować bez żadnych dopłat: autobusami linii nr 145 i 146 na odcinku pl. Grunwaldzki - Tramwajowa - pl. Grunwaldzki;

na odcinku pl. Grunwaldzki - Tramwajowa - pl. Grunwaldzki; autobusami linii nr 701 na całej trasie. Pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię 16 mogą podróżować bez żadnych dopłat: autobusami linii nr 145, 146 i 701 na odcinku pl. Grunwaldzki - Hala Stulecia - pl. Grunwaldzki. Jak przypomina Biuro Zrównoważonej Mobilności, pasażerowie posiadający bilet okresowy na daną linię okresową mogą podróżować: wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;

wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu. Zmiany w komunikacji od 8 sierpnia Po wbudowaniu rozjazdów tymczasowych dla tramwajów przy Moście Zwierzynieckim, od 8 sierpnia, poniedziałek, linie tramwajowe nr 2, 4 i 10 powrócą na trasę do Biskupina;

powrócą na trasę do Biskupina; Tramwaje linii nr 2, 4 i 10 w kierunku Biskupina , nadal będą kursowały objazdem od placu Grunwaldzkiego przez most Szczytnicki, aleję Różyckiego, Paderewskiego i ulicę Mickiewicza;

, nadal będą kursowały objazdem od placu Grunwaldzkiego przez most Szczytnicki, aleję Różyckiego, Paderewskiego i ulicę Mickiewicza; W kierunku przeciwnym, tramwaje linii nr 2, 4 i 10 pojadą bez zmian przez most Zwierzyniecki i ulicę Skłodowskiej-Curie;

pojadą bez zmian przez most Zwierzyniecki i ulicę Skłodowskiej-Curie; Kursy linii okresowej nr 701 zostaną zawieszone. Bilety od 8 sierpnia Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii nr 71 będą mogli kontynuować podróż tramwajami linii nr 2, 4 i 10 na odcinku pl. Grunwaldzki - Biskupin. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut. Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii nr 2, 4 lub 10 pomiędzy Biskupinem a placem Grunwaldzkim będą mogli kontynuować podróż tramwajami linii nr 71. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut. Pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię nr 1 będą mogli dodatkowo podróżować bez żadnych dopłat: tramwajami linii nr 2, 4 i 10 na odcinku pl. Grunwaldzki - Biskupin - pl. Grunwaldzki;

na odcinku pl. Grunwaldzki - Biskupin - pl. Grunwaldzki; autobusami linii nr 145 i 146 na odcinku pl. Grunwaldzki - Tramwajowa - pl. Grunwaldzki. Pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię 16 będą mogli dodatkowo podróżować bez żadnych dopłat: tramwajami linii nr 2, 4 i 10 na odcinku pl. Grunwaldzki - ZOO - pl. Grunwaldzki;

na odcinku pl. Grunwaldzki - ZOO - pl. Grunwaldzki; autobusami linii nr 145 i 146 na odcinku pl. Grunwaldzki - Hala Stulecia - pl. Grunwaldzki. Jak przypomina Biuro Zrównoważonej Mobilności, pasażerowie posiadający bilet na daną linię okresową mogą podróżować: wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;

wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu. Ten etap prac potrwa około 3 tygodni. Zobacz również: ​Most Zwierzyniecki we Wrocławiu zmieni swój kolor

Remont przy moście Zwierzynieckim. Będą zmiany dla kierowców i pasażerów MPK

Wypadek na budowie Mostu Zwierzynieckiego