Trwają zapisy do wiosennej edycji akcji "WROśnij we WROcław". Zgłaszać mogą się rodziny najmłodszych wrocławian. Sadząc drzewo na skwerze czy w parku, mogą uczcić pojawienie się na świecie swojego dziecka. Tym razem do posadzenia jest 300 drzew.

/ Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu / Materiały prasowe Organizatorami akcji "WROśnij we WROcław" jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. Do udziału w tegorocznej, wiosennej edycji są zaproszeni rodzice i opiekunów dzieci urodzonych w 2021 i 2022 roku. To cenna inicjatywa ponieważ przybywa wciąż potrzebnych w każdym mieście drzew, a w sadzenie są zaangażowani mieszkańcy. W dodatku w przyszłości, kiedy te drzewa będą już duże, o ich los będą zabiegać ci, dla których teraz są sadzone. To jest prawdziwa gra w zielone - mówi Jacek Mól, dyrektor ZZM. / Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu / Materiały prasowe Sadzenie drzewek zaplanowano na sobotę 23 kwietnia. Każda zapisana rodzina może liczyć na miejscu nie tylko na drzewko, ale także pomoc pracowników zieleni miejskiej przy sadzeniu. W sumie przygotowano 300 drzewek, które tym razem będą sadzone na skwerze przy ul. Tczewskiej oraz w Parku na Skraju przy ul. Koreańskiej. Ważną częścią wydarzenia jest też piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci. Zapisy potrwają do 18 kwietnia lub do wyczerpania zapasów drzewek. Ich rezerwacja odbywa się elektronicznie za pomocą formularza na stronie. Projekt "Wrośnij we Wrocław" zapoczątkowano w 2017 roku. Od tego czasu swoich patronów, którymi są mali wrocławianie ma już ponad 2000 drzew. Rodzina otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w akcji, a także lokalizację drzewka, które może odwiedzać. Zobacz również: Nietypowe pisanki na wystawie. Wykonano je wiertłem dentystycznym

Karkonosze: Porywy wiatru na Śnieżce do 150 km/h

Po 15 tygodniach od odpłynięcia wód płodowych urodziło się zdrowe dziecko

Skradziono znaczki warte niemal 1,5 mln zł. Jest akt oskarżenia przeciwko byłej dyrektorce muzuem