Na osiedlu Kozanów uruchomiono pierwsze w mieście mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Znalazło w nim miejsce siedem osób. Wszyscy lokatorzy są aktywni zawodowo, ze wsparciem asystentów będą przygotowywać się do samodzielnego życia.

Pierwsze wrocławskie mieszkanie wspomagane / MOPS we Wrocławiu /

Siedmioro lokatorów to osoby aktywne zawodowo, które zakończyły już edukację. Wszystkie mogą codziennie liczyć na wsparcie ze strony asystentek.

Nie przewidujemy, że potrzebują wsparcia przez 24 godziny na dobę - powiedziała PAP Małgorzata Gorący, prezes zarządu stowarzyszenia "Ostoja" i wyjaśniła, że asystenci nocą są pod telefonem.

Mieszkanie na wrocławskim Kozanowie należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powstało w wyniku połączenia dwóch lokali. To pierwsze tego typu miejsce we Wrocławiu.

Mieszkanie zwolniło się i od razu zaczęliśmy działać, żeby je dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych (...). Ten pierwszy koszt remontu to było 200 tys. zł, 100 tys. zł przekazaliśmy na remont stowarzyszeniu, żeby sobie przygotowało to mieszkanie tak, jak sobie życzą jego mieszkańcy - powiedział PAP Andrzej Mańkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Osoby, które znalazły miejsce w mieszkaniu, będą partycypować w kosztach jego utrzymania.

Dzięki temu będzie im w przyszłości łatwiej samemu wynająć mieszkanie lub utrzymać dom rodzinny - wszystko będzie zależało od tego, na ile skutecznie przebiegnie proces usamodzielniania. Jeśli tak się stanie i podopieczni znajdą się "na swoim", będą nadal mogli liczyć na pomoc asystentów - zapewniła prezes Małgorzata Gorący.

Roczny budżet programu wynosi 370 tys. zł.