Już jutro o godzinie 10:00 rusza Jarmark Świętojański na wrocławskim Rynku. Pojawi się na nim w sumie około 70 wystawców z Polski i z zagranicy. Jak przekonują organizatorzy - będzie można tam liczyć na prawdziwą ucztę dla oczu i podniebienia oraz chwilę relaksu na usypanej przy Ratuszu plaży.

/ www.jarmarkswietojanski.com / Internet

To jest święto wiosny, święto lata, wszystkich wystawców i turystów, którzy przyjdą na wrocławski Rynek coś kupić, zobaczyć i poleżeć na tych pięknych plażach. W tym roku wysypaliśmy ponad 100 ton piasku, więc jest tego dużo. Są leżaki, kwiaty, rośliny. To wszystko nas będzie tutaj otaczać - mówi Mariusz Gurgul, organizator Jarmarku Świętojańskiego we Wrocławiu.

U wystawców można kupić w zasadzie wszystko. Poczynając od rękodzieła, a kończąc na bardzo dobrym jedzeniu, napojach, ciekawych smakołykach, słodkościach i zabawkach dla dzieci - dodaje.

Jarmark potrwa do 27 czerwca. Będzie czynny codziennie od godziny 10:00. W tym roku nowością jest, to że część produktów, które będą na nim prezentowane można kupić przez internet.