Odnaleziono niewybuch. Ewakuowano 3 tysiące mieszkańców Wrocławia

Prewencyjna ewakuacja mieszkańców rozpoczęła się we wtorek rano. Według wrocławskiego urzędu miasta objęła obszar, na którym mieszka około 3 tys. osób.
To okolice ulic: Legnickiej, Braniborskiej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej, Szczepińskiej, Dobrej, Marchijskiej, Ziemowita i Trzemeskiej. Ewakuacja dotyczy budynków w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu.
Dla mieszkańców wyznaczono miejsce ewakuacji w szkole podstawowej nr 14 przy ul. Zachodniej 2. Dla osób potrzebujących zapewniono transport autobusami MPK.
Na czas podjęcia niewybuchu mogą zostać zamknięte dla ruchu fragmenty ulic: Legnickiej, Braniborskiej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej, Szczepińskiej, Dobrej, Marchijskiej, Ziemowita i Trzemeskiej.
„Prosimy o omijanie rejonu prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb. O zakończeniu akcji oraz przywróceniu normalnej organizacji ruchu poinformujemy w kolejnych komunikatach” - zaapelowało do mieszkańców Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.