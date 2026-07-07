Odnaleziono niewybuch. Ewakuowano 3 tysiące mieszkańców Wrocławia

RMF24

Zakończyła się ewakuacja mieszkańców w rejonie ul. Trzemeskiej. Znaleziony obiekt to bomba lotnicza o masie 250 kilogramów - przekazało we wtorek Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Blisko 3 tysiące osób musiało we wtorek rano opuścić swoje mieszkania na czas usuwania niewybuchu z II wojny światowej. Ładunek znaleziono podczas prac ziemnych w centrum Wrocławia.

Prewencyjna ewakuacja mieszkańców rozpoczęła się we wtorek rano. Według wrocławskiego urzędu miasta objęła obszar, na którym mieszka około 3 tys. osób.

To okolice ulic: Legnickiej, Braniborskiej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej, Szczepińskiej, Dobrej, Marchijskiej, Ziemowita i Trzemeskiej. Ewakuacja dotyczy budynków w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu.

Dla mieszkańców wyznaczono miejsce ewakuacji w szkole podstawowej nr 14 przy ul. Zachodniej 2. Dla osób potrzebujących zapewniono transport autobusami MPK.

Na czas podjęcia niewybuchu mogą zostać zamknięte dla ruchu fragmenty ulic: Legnickiej, Braniborskiej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej, Szczepińskiej, Dobrej, Marchijskiej, Ziemowita i Trzemeskiej.

„Prosimy o omijanie rejonu prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb. O zakończeniu akcji oraz przywróceniu normalnej organizacji ruchu poinformujemy w kolejnych komunikatach” - zaapelowało do mieszkańców Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.