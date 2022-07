Za tydzień we Wrocławiu ma ruszyć nowy nabór dla kandydatów na dziennych opiekunów dzieci do lat 3. To alternatywa dla żłobka. Chętnych do bycia opiekunem jest dużo, a rodziców chcących zostawić pod jego opieką swoje dziecko jeszcze więcej - przekazuje Wrocławskie Centrum Inicjatyw Społecznych.

Każda osoba, która chce taki punkt prowadzić, musi przejeść szkolenie - minimum 160 godzin, które obejmuje również zajęcia praktyczne. Kursy prowadzi Wrocławskie Centrum Integracji. Każdy opiekun jest wpisany do rejestru prezydenta Wrocławia i regularnie kontrolowany. Rekrutacja maluchów do dziennych punktów opieki trwa cały rok. Koszt opieki w punkcie dziennego opiekuna to 4,82 zł za godzinę, co daje miesięcznie ok. 600 zł. Opiekun nie gotuje, nie korzysta z cateringu - posiłki dla dzieci przynoszą rodzice. Na terenie Wrocławia, tam gdzie te kolejki są naprawdę duże, oczekuje 30 rodziców. Takie korzyści dla rodziców to myślę, że przede wszystkim kameralność. Grupa ma maksymalnie pięcioro dzieci na jednego opiekuna. Panie bądź panowie, którzy decydują się na taką formę pracy, mogą pogodzić pracę z opieką nad własnymi dziećmi. Praca odbywa się u nich w lokalach, czyli w domach. Opiekun zarabia 6 tys. zł brutto - mówi Anna Mockało z Wrocławskiego Centrum Integracji. We Wrocławiu jest 18 punktów dziennego pobytu, a gmina jest przygotowana do prowadzenia 26. Zobacz również: Ruszają wakacyjne remonty we wrocławskich szkołach, przedszkolach i żłobkach

