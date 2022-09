Do placówek oświatowych prowadzonych przez Wrocław idzie blisko 95 tys. dzieci. Uroczyście rozpoczęły one dziś nowy rok szkolny. Na 2 uroczystościach byli obecnie przedstawiciele UNICEF-u. To dlatego, że miasto otrzyma od tej organizacji w sumie ponad 42 mln zł wsparcia na działania i projekty pomocowe, związane z uchodźcami z Ukrainy. Na edukację blisko 24,5 mln złotych. W tym m.in. na zatrudnienie 120 asystentów wielokulturowych.

/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak podaje miasto w komunikacie - ponad 6,4 tys. dzieci po raz pierwszy usiądzie w szkolnych ławkach. Do szkół podstawowych uczęszczać będzie ok. 47,4 tys. uczniów, do ponadpodstawowych ponad 29,8 tys., a do przedszkoli ponad 17,6 tys.

W wakacje realizowano niezbędne prace remontowe i budowlane w blisko 80 placówkach oświatowych. Miasto przeznaczyło na to ok. 63 mln zł. Większość z tych letnich prac już została lub w najbliższych tygodniach zostanie ukończona.

Uczniowie z Ukrainy

Wśród przedszkolaków i uczniów, którzy rozpoczną nowy rok szkolny są też ukraińscy uchodźcy. Obecnie najwięcej jest zapisanych do wrocławskich szkół podstawowych - ponad 7 tys., do szkół ponadpodstawowych (z danych na czerwiec) ponad 600, do przedszkoli 1,3 tys. Ilu z nich faktycznie rozpocznie naukę we wrocławskich placówkach? To okaże się w pierwszych tygodniach września.

We wrześniu we wrocławskich szkołach otwartych zostanie ponad 70 oddziałów przygotowawczych, czyli klas dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki.

Wsparcie UNICEF-u

Wrocław nawiązał współpracę z UNICEF-em. Miasto otrzyma od tej organizacji w sumie ponad 42 mln zł wsparcia na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy. Na edukację blisko 24,5 mln złotych. W tym m.in. na przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego w związku z większą liczbą dzieci w placówkach czy na zatrudnienie 120 asystentów wielokulturowych.

Poza tym, we współpracy z UNICEF-em otwartych zostanie we wrześniu pięć centrów nauki zdalnej dla uczniów z Ukrainy, którzy w tych właśnie centrach, będą łączyć się online i realizować obowiązek nauki w ukraińskim systemie oświaty.