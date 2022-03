Przybywający do Wrocławia uchodźcy z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych lekcji języka polskiego. Taką możliwość oferują Wrocławskie Centrum Integracji, Fundacja Hobbit oraz Wrocławski Instytut Kultury i WCRS.

Uchodźcy z Ukrainy na Dworcu Głównym we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Przedstawiciele wrocławskiego magistratu szacują, że nawet kilkadziesiąt tysięcy osób może przyjechać do Wrocławia uciekając przed rosyjską inwazją. Kluczowym elementem wsparcia, oprócz bezpiecznego noclegu, jest - jak wskazują - nauka języka polskiego.



W stolicy Dolnego Śląska bezpłatne lekcje realizowane są przez trzy instytucje. Jednym z nich jest Wrocławskie Centrum Integracji, które już od kilku lat prowadzi kampanię "Wrocław na językach świata". Polega ona na organizowaniu, raz lub dwa razy w tygodniu, spotkań nauczyciela - wolontariusza z obcokrajowcem.

Spotkania odbywają się w udostępnionych nieodpłatnie miejscach takich jak: biblioteki miejskie, kawiarnie, czy siedziby jednostek miejskich. Zajęcia prowadzone są w 62 miejscach, ale lista jest ciągle aktualizowana. Mapę miejsc można znaleźć na stronie internetowej wnjs.pl.



Wrocławski Instytut Kultury we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego realizuje natomiast program "Rozmawiamy po polsku" skierowany do dzieci i młodzieży. W jego ramach zaplanowano cykl sześciu bezpłatnych spotkań, które poprowadzą nauczycielki ze szkoły podstawowej i z liceum ogólnokształcącego.

Jak podkreślają organizatorzy, spotkania będą okazją do tego, by porozmawiać z rówieśnikami w języku polskim oraz nawiązać nowe znajomości. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w czterech grupach. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej: https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawiamy-po-polsku-2.



Kolejną organizacją wspierającą uchodźców jest Fundacja Hobbit, która na co dzień organizuje czas wolny dla dzieci i młodzieży. Teraz wolontariusze prowadzą dla nich darmowe zajęcia z języka polskiego.

Z zajęć mogą skorzystać również dorośli, którzy przyjdą z dzieckiem. Lekcje prowadzone są przez młodzież szkolną, studentów i dorosłych z Ukrainy. Na zajęcia można zapisać się telefonicznie pod numerem: 71 321 01 77 w godz. 14.30-20.