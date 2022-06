​Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec kolejnych dwóch osób zatrzymanych ws. karuzeli podatkowej związanej z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi. Skarb państwa stracił na wyłudzeniu podatku VAT ponad 25 mln zł.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, prokurator Katarzyna Bylicka poinformowała w poniedziałek, że funkcjonariusze CBŚP we Wrocławiu na polecenie prokuratury zatrzymali kolejne dwie osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty.

To zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów oraz zarzuty przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych - należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług VAT o wielkiej wartości oraz zarzut wprowadzenia do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT. Następnie ujmowane one były w ewidencjach księgowych, czym doprowadzono do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 25 mln 211 tys. zł. - powiedziała prokurator.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące.

Prokurator Bylicka dodała, że w tej sprawie zarzuty usłyszały już w sumie 83 osoby. Wszystkie działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej, której celem było dokonanie uszczupleń podatkowych - dodała prokurator.