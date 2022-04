Od soboty, 16 kwietnia Koleje Dolnośląskie ponownie uruchomią sezonowe połączenia do czeskiego Skalnego Miasta. Malownicza trasa, która cieszy się dużą popularnością, będzie dostępna dla podróżnych aż do jesieni.

Adršpach, położony w Górach Stołowych, znajduje się zaledwie kilka kilometrów od polsko-czeskiej granicy. Pierwsze pociągi Kolei Dolnośląskich wyjechały na tę trasę w 2018 roku, a pilotażowy projekt tak spodobał się mieszkańcom województwa, że sezonowe połączenia stały się obowiązkowym punktem letniego rozkładu jazdy. Co roku pociągi KD inaugurują sezon na tej trasie w kwietniu.

W tym roku wracamy na dobre tory szybciej, umożliwiając przejazd do malowniczych terenów w Czechach już w czasie świąt Wielkanocnych. Dla wielu osób może być to ciekawa alternatywa na spędzenie czasu z bliskimi w towarzystwie natury - podkreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.

Malownicze czeskie skały

Skalne Miasto to bez wątpienia jedna z bardziej rozpoznawalnych atrakcji naszych czeskich sąsiadów, którą warto zobaczyć chociaż raz w życiu. Co roku miejsce to odwiedzają tysiące turystów, a spora ich część pochodzi z Polski. To świetny kierunek zarówno dla górskich amatorów, jak i pasjonatów sportów ekstremalnych. Ci, korzystając z rozbudowanych terenów wspinaczkowych, mogą eksplorować nieznane im rejony. Rodziny z dziećmi mogą natomiast udać się na spacer zielonym szlakiem pełnym skalnych przewężeń i skał o niepowtarzalnych kształtach, a koniec wycieczki zakończyć rejsem tratwą po sztucznym jeziorze u podnóża Skalnego Miasta.

Adršpach to również doskonała baza wypadowa do eksplorowania malowniczych szlaków Gór Stołowych. Z tej miejscowości można wybrać się w kierunku Teplickich Skał lub odbyć pieszą wycieczkę do najwyższego szczytu skał Adrszpasko-Teplickich.

Weekendowe połączenie

Pociągi do czeskiego Adršpachu będą odjeżdżać z Wrocławia Głównego w każdy weekend, aż do wrześniowej korekty rozkładu jazdy. Sama podróż nie potrwa dłużej niż dwie i pół godziny, a cena biletów normalnych nie przekracza 27 zł. Dolnoślązacy będą mogli skorzystać z dwóch połączeń regionalnego przewoźnika - porannego oraz popołudniowego, ponieważ pociągi KD będą odjeżdżać z Wrocławia zarówno o 7:15, jak i 15:50. Pociągi powrotne z czeskiej miejscowości zaplanowane są na 10:45 oraz 18:45.

Podróżni z Dolnego Śląska mają możliwość skorzystania z połączenia m.in. na stacjach w Jaworzynie Śląskiej, Świebodzicach i Wałbrzychu. Co ważne, w przypadku zakupu biletów "tam i z powrotem", bilet jest ważny przez dwa dni, czyli do Adršpachu można się wybrać w sobotę i wrócić kolejnym pociągiem w niedzielę.

Od 30 kwietnia pasażerowie będą mieć również możliwość odwiedzenie miasta Trutnov w Republice Czeskiej. Trzy pary połączeń relacji Sędzisław - Kamienna Góra - Kralovec zostanie wydłużonych do Trutnova, a na stacji Sędzisław pociągi skomunikowane zostaną z połączeniami z kierunku Wrocławia i Jeleniej Góry.