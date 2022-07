Do interentu trafiło nagranie z niedzielnego wypadku wozu strażackiego z samochodem osobowym. Doszło do niego w Lubinie na Dolnym Śląsku, kiedy strażacy Ochotnieczej Straży Pożarnej w Rudnej jechali do akcji. Do szpitala trafiło 4 z nich, wyszli już do domu - informuje Urzad Gminy w Rudnej. W wypadku poszkodowana została też jedna osoba z osobówki.

/ fot. 112polkowice.com.pl / Facebook Do zderzenia samochodu z wozem bojowym strażaków doszło po godzinie 12:00 na ul. Paderewskiego w Lubinie. Strażacy OSP Rudna jechali na sygnałach dźwiękowych i świetlnych do wezwania w Mlecznie. Ich wóz bojowy uderzył w osobowe Volvo i przewrócił się na bok. Moment wypadku widać na nagraniu. Do szpitala trafiła 1 osoba z osobówki. Przewieziono tam też 4 strażaków. Na stronie internetowej gminy Rudna zamieszczono dziś wypowiedź prezeski OSP, z której wynika, że wyszli już ze szpitala. Strażacy są po specjalistycznej diagnozie medycznej i obecnie przebywają już w domu - informuje Dorota Błaszczyk, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej. / fot. 112polkowice.com.pl / Facebook Głos w tej sprawie zabrał także wójt Gminy Rudna. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym, a naszym druhom szybkiego powrotu do służby - mówił Adrian Wołkowski. Aktualnie OSP Rudna czeka na protokół policyjny dotyczący zdarzenia - napisano na stronie internetowej gminy. Zobacz również: Karkonosze: Ostatni płat śniegu jeszcze nie stopniał

Ładunek spadł z ciężarówki. Wprost na ścieżkę rowerową

Dwie ofiary śmiertelne nawałnic

Szaleńczy rajd ulicami Zgorzelca. 2 osoby ranne i 8 uszkodzonych aut