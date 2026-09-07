Włamał się na plebanię podczas mszy i ukradł pieniądze pochodzące z datków

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich informują, że sprawca miał wykorzystać moment, gdy uwaga osób w pobliżu plebanii była skupiona na nabożeństwie.
Mężczyzna wybił okno, dostał się do środka i zabrał koperty z pieniędzmi. W środku było kilka tysięcy złotych pochodzących z kościelnych datków.
Zatrzymanie po dwóch dniach
Po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi zaczęli zbierać informacje i analizować zabezpieczony materiał dowodowy. Sprawdzali kolejne tropy, które miały doprowadzić do osoby odpowiedzialnej za włamanie.
Dwa dni później, wieczorem 4 września, zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu ząbkowickiego. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.
Pieniądze zostały wydane
Skradzionych pieniędzy nie udało się odzyskać. Według ustaleń policji zatrzymany zdążył je wydać. Mężczyzna miał też być wcześniej karany za kradzieże.
Jak tłumaczył funkcjonariuszom, w czasie włamania był pod wpływem alkoholu i nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania.
Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia. O dalszym losie 28-latka zdecyduje sąd.