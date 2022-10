Zakończyła się akcja saperów na wrocławskim osiedlu Osobowice. Półtonowa bomba jest w drodze na poligon, a kilka tysięcy ewakuowanych mieszkańców może wracać do domów.

Saperzy jada na miejsce usuwania niewybuchu - autor: fot. Tomasz Hołod / UM Wrocław /

Kolumna samochodów - w skład której wchodziły policyjne radiowozy i pojazdy saperów - wyjechała z terenu objętego ewakuacją. Jedno z aut wiozło zabraną z placu budowy przy ulicy Osobowickiej półtonową bombę z czasów drugiej wojny światowej. Niewybuch zostanie teraz zdetonowany na poligonie w Świętoszowie.

Ewakuowani na czas akcji saperów mieszkańcy mogą wracać domów. Autobusy, które zabierały niektórych z ewakuowanych w bezpieczne miejsce, teraz ich odwożą. Nie ma już utrudnień dla kierowców.

W związku z akcją saperów dziś rano ewakuowano kilka tysięcy mieszkańców osiedla Osobowice we Wrocławiu.

Dla ewakuowanych mieszkańców podstawiono autobusy / Paweł Pyclik / RMF FM

Gdzie znaleziono niewybuch?

Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej znaleziono w środę podczas prac na budowie przy ulicy Osobowickiej. Saperzy zamierzają wywieźć niewybuch na poligon w Świętoszowie i tam zdetonować.

W wykopie pod fundament na głębokości ok. czterech metrów znaleziono bombę lotniczą o wadze ok. 500 kg - powiedział w środę rzecznik Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu kpt. Marek Gwóźdź.

Ewakuacja na wrocławskich Osobowicach / Paweł Pyclik / RMF FM

Ewakuacją było objętych ponad 20 ulic

W związku z ewakuacją zawieszone zostało funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 z ul. Osobowickiej 127.

Jak informowało wczoraj miasto - Most Milenijny i obwodnica są przejezdne. Nie będzie jednak możliwości zjazdu na Osobowice.

Ewakuacja we wrocławskich Osobowicach / Paweł Pyclik / RMF FM

