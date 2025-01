Wyczekiwany od ponad 4 miesięcy most tymczasowy w Stroniu Śląskim prawie gotowy! Jak dowiedziała się reporterka RMF FM pierwsze samochody przejadą po przeprawie w piątek.

Most w Stroniu Śląskim / Martyna Czerwińska / RMF FM

Termin otwarcia mostu w ciągu drogi wojewódzkiej był już kilka razy przekładany. W listopadzie padła jasna deklaracja: do końca grudnia w Stroniu Śląskim stanie wyczekiwany most tymczasowy, to będzie rekordowo szybka inwestycja - obiecywał marszałek Paweł Gancarz.

Nie udało się. Inżynier budowy - Rafał Antoszczak, tak to wyjaśniał na początku stycznia: Zaskoczyły nas warunki gruntowe. Musieliśmy praktycznie od nowa projektować fundamenty mostu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to może zmienić harmonogram prac, ale dla bezpieczeństwa użytkowników postanowiliśmy wydłużyć pale, na których oparty będzie most.

Most w Stroniu Śląskim / Martyna Czerwińska

W ramach protestu mieszkańcy przygotowali happening, otwierając "niewidoczny most". Ludzie cieszcie się, mamy niewidzialny most tymczasowy, po którym spaceruje już niewidoczny marszałek województwa. Mamy go, w końcu go mamy! Proszę o oklaski. Hip hip hurra - w taki sposób mieszkańcy postanowili dać "prztyczka" w nos władzom województwa. Urzędnicy obiecali wtedy, że do końca stycznia przeprawa będzie gotowa.

Tym razem termin ma zostać dotrzymany

Reporterka RMF FM - Martyna Czerwińska pojechała sprawdzić na miejscu, jak postępują prace. Metalowa konstrukcja została już osadzona na przyczółkach. Na kładce dla pieszych brakuje barierek, nie ma też zjazdów i podjazdów, oraz sygnalizacji świetlnej. Przypomnijmy: ruch na moście będzie odbywał się wahadłowo. Na dwukierunkową przeprawę nie było technicznych warunków.

Mieszkańcy obawiają się korków na trasie w kierunku największego ośrodka narciarskiego Czarna Góra, ale jak podkreślają: Lepszy taki most niż żaden. Mamy już dość jazdy naokoło. Będzie sucha, bezpieczna droga i to najważniejsze, odliczamy dni - usłyszała Martyna Czerwińska.

Urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego zapewniają, że nie ma ryzyka, aby termin otwarcia ponownie został przesunięty. Tak jak obiecaliśmy, przeprawa będzie gotowa do końca stycznia. Ruch samochodowy puścimy w piątek. Nie będzie hucznego otwarcia i przycinania wstęg - powiedział RMF FM Michał Nowakowski z Urzędu Marszałkowskiego.

Budowa mostu w Stroniu Śląskim / Martyna Czerwińska

Przeprawa ma strategiczne znaczenie dla mieszkańców. Rejon, który utrzymuje się przede wszystkim z branży turystycznej, nie może sobie pozwolić w tak kryzysowych czasach na odpływ gości. Każdy pyta, czy można bez problemu do nas dojechać, czy czynne są drogi i mosty, jeśli słyszą, że trzeba jeździć naokoło to się zniechęcają, a my ich bardzo potrzebujemy. Bardzo liczymy na to, że to ostatnie dni bez przeprawy - mówią RMF FM.