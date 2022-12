Weekendowe połączenie do Trójmiasta to najważniejsza nowość dla województwa dolnośląskiego w rocznym rozkładzie jazdy PKP Intercity, który zacznie obowiązywać w najbliższą niedzielę.

Dworzec kolejowy we Wrocławiu / Shutterstock

Wrocławianie będą mieć też do dyspozycji: 17 połączeń do Poznania, 15 do Krakowa, 14 do Warszawy i 29 do Opola.

Skład IC "Lednica", kursujący do tej pory w wydłużonej relacji do Wrocławia jedynie w wakacyjne weekendy teraz będzie jeździł w weekendy do i ze stolicy Dolnego Śląska przez cały rok, co da wrocławianom dodatkową możliwość podróży do Trójmiasta.

Skład EIC "Panorama" zestawiony z najnowszych wagonów PKP Intercity pojedzie pomiędzy Wrocławiem a Warszawą i zastąpi pociąg EIP.

Z kolei pociąg IC "Grottger" relacji Przemyśl - Wrocław - Przemyśl zastąpi Lwów Ekspress.

Od 11 grudnia 2022 roku zmieniona zostanie trasa pociąg "Kormoran", który podobnie jak grupa wagonów dołączana do składu TLK "Rozewie", nie będzie już obsługiwać województwa dolnośląskiego, w tym Polanicy-Zdroju.

Nie będzie weekendowego pociągu TLK "Krasiński" relacji Wrocław - Warszawa - Wrocław, a skład IC "Pomorzanin" na odcinku Jelenia Góra - Wrocław będzie kursować od poniedziałku do piątku. W soboty i niedzielę obsługę tej trasy w podobnych godzinach zapewni pociąg IC "Śnieżka".

Ze względu na prace inwestycyjne na linii kolejowej 355, pociągi na trasie Wrocław - Łódź - Warszawa skierowane zostaną trasą objazdową przez Milicz i Krotoszyn.

Planowane prace remontowe w tunelu na linii 274 w Trzcińsku mogą spowodować przerwy w ruchu pociągów jeżdżących do i z Jeleniej Góry.

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy przewoźnika pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.). Ponadto do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni, którzy 11 i 12 grudnia na dworcach w największych miastach Polski, także we Wrocławiu, pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki i znaleźć odpowiedni peron.