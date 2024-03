​Samiec zebry Chapmana urodził się we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Źrebak o imieniu Bali dobrze się rozwija i już korzysta z wybiegu zewnętrznego - podali w piątek przedstawiciele wrocławskiego zoo.

Źrebak zebry Bali wraz z mamą na wybiegu wrocławskiego zoo / Maciej Kulczyński / PAP

W ciągu ostatniego roku to trzecie źrebię zebry Chapmana, które przyszło na świat we Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu.Wcześniej, w październiku oraz w czerwcu 2023 r, również urodziły się samce tego gatunku.

Bali urodził się 8 lutego i już wypuszczany jest na wybieg zewnętrzny - poinformowali w piątek przedstawiciele wrocławskiego zoo. Źrebię przebywa na wybiegu z przedstawicielami swojego gatunku oraz z żyrafami.

Młody ogierek rozwija się prawidłowo i cieszy się dobrym zdrowiem. Jego narodziny to kolejny krok w kierunku ochrony tego gatunku o podwyższonym ryzyku wyginięcia. Na szczęście hodowla zebr Chapmana w ogrodach zoologicznych odbywa się z sukcesem - powiedziała dyrektor generalna wrocławskiego zoo Marta Zając-Ossowska.

Młode zebry, które urodziły się w 2022 r., opuściły już wrocławskie zoo, aby zamieszkać w innych ogrodach.

We wrocławskim zoo żyją dwa gatunki zebr - Chapmana i Hartmanna. Według opis gatunku zamieszczonego na stronie wrocławskiego zoo, te pierwsze są stepowe, a drugie górskie. Oprócz występowania w innym środowisku, różnią się od siebie umaszczeniem. U zebr Chapmana między czarnymi pasami występują brązowawe lub szarawe smugi. Zebra Chapmana wyróżnia się gęstą, stojącą grzywą, a na końcu jej ogona wyrasta pęk długich włosów.

Zebry Chapmana żyją zwykle w stadach rodzinnych liczących od 10 do 12 osobników z ustaloną hierarchią. Często można spotkać je w otoczeniu antylop, strusi, a niekiedy i bawołów. Tylko stare ogiery prowadzą samotniczy tryb życia.