Do niedzieli, 11 grudnia we Wrocławiu trwa zbiórka butów dla osób bezdomnych. Potrzebne są wyłącznie buty zimowe oraz sportowe - głównie męskie, ale też damskie. Można je przynosić do centrum handlowego Wroclavia, które organizuje akcję.

/ Komunikacja Plus / Materiały prasowe Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej świątecznej akcji charytatywnej. Buty zamiast tkwić na dnie szafy, czy zostać zwyczajnie wyrzucone, mogą służyć komuś innemu - mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii. Ważne, aby przynoszone do centrum buty nie były za bardzo zniszczone - bez tłustych plam, bez rozdarć, pęknięć i dziur. Ich odnowieniem zajmie się wrocławski warsztat renowacji obuwia Pucybuty, a centrum handlowe za to zapłaci. Jeśli będzie potrzeba to je tylko wyczyścimy i wyozonujemy. Natomiast jeśli będą wymagały podklejenia czy przeszycia to również się tego podejmiemy - zaznacza Anna Bartoszek, właścicielka w warsztatu. / Komunikacja Plus / Materiały prasowe Odnowione buty trafią do podopiecznych Towarzystwa Pomocy imienia Św. Brata Alberta.

Nasi podopieczni to osoby dotknięte problemem bezdomności, którym pomagamy w wychodzeniu z kryzysu. Zima to szczególnie trudny okres, dlatego każda pomoc w tym czasie jest dla nas niezwykle ważna. Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce i wsparcia potrzebujących - podkreśla Rafał Peroń, prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. To trzecia edycja zbiórki obuwia. W poprzednich udało się zebrać ponad 1000 par butów. Zobacz również: Problemy psychiczne dzieci. "Potrzeby są ogromne"

