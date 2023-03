Zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i walka z nieuczciwymi taksówkarzami - to cele kampanii "Legalna taksówka", która ruszyła właśnie we Wrocławiu. Wystarczy zeskanować kod QR z nowej naklejki umieszczonej na taksówce i sprawdzić, czy dany pojazd jest zarejestrowany w miejskiej bazie.

Nowa miejska kampania / Urząd Miasta Wrocławia /

Każdy pojazd taxi powinien mieć lampę z napisem "taxi", numer boczny z nazwą Wrocław i informację o taryfie.

Od dziś kierowca każdej legalnie działającej w mieście taksówki może otrzymać w Wydziale Transportu Urzędu Miejskiego darmową naklejkę z kodem QR i napisem "sprawdź taksówkę".

Po zeskanowaniu kodu, telefon użytkownika zostanie przekierowany do bazy legalnie działających we Wrocławiu taksówek. W ten sposób możemy szybko i sprawnie, jeszcze przed rozpoczęciem kursu, sprawdzić pojazd, który po nas przyjechał - wyjaśnia dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miasta Paulina Tyniec-Piszcz.

We Wrocławiu zarejestrowanych jest ponad 6 tysięcy taksówek. Po kontrolach, przeprowadzonych w grudniu i w marcu, policjanci wystawili 60 mandatów, zatrzymali 30 dowodów rejestracyjnych i okazało się, że 8 osób nie posiadało licencji uprawniającej do świadczenia usług w zakresie przewozu osób, a 20 pojazdów nie nadawało się do jazdy.

Co więcej, kilku kierowców miało przy sobie narkotyki - wyliczał podkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji. - Dlatego najpierw szkolenia, a teraz takie akcje jak ta rozpoczynająca się dzisiaj kampania, mają olbrzymie znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przypominał, że kwestia poprawiania bezpieczeństwa to jeden z priorytetów. Wprowadziliśmy program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z całodobowymi numerami alarmowymi. Co roku wspieramy sprzętowo i finansowo miejską policję. Wrocław obserwują 224 kamery monitoringu miejskiego, z czego 70 proc. poza centrum miasta. Ale podstawą bezpieczeństwa jest zadbanie o swoje bezpieczeństwo samemu, przy wykorzystaniu m.in. narzędzi, które daje miasto. Program "legalna taksówka" jest jednym z nich - mówił Sutryk.

Jak poinformował UMW do kampanii "Legalna taksówka" zdecydowały się przystąpić korporacje: Mini Taxi, Ryba Taxi, Radio Taxi Serc, Z.T.P. Radio Taxi i Miejskie Taxi.