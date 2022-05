Wykrywaniem przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, m.in. nielegalnego transportu odpadów przez granicę, zajmie się nowa jednostka utworzona we Wrocławiu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje portal wroclaw.pl Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej to pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Siedzibę ma przy ulicy Chełmońskiego 14 na Dąbiu.

Jej funkcjonariusze będą prowadzić kontrole przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów i współpracować z innymi służbami: policją, Strażą Pożarną, Krajową Administracją Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego i Strażą Graniczną. W walce z przestępczością - również z praniem brudnych pieniędzy - pomóc mają im m.in. specjalistyczne bazy danych.

Problem przestępczości środowiskowej istnieje i jest szczególnie widoczny na terenach przygranicznych, w tym na Dolnym Śląsku. Dlatego też cieszę się, że to właśnie w naszym województwie powstała pierwsza taka komórka, umożliwiająca walkę z tego rodzaju przestępczością - mówił wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

W inauguracji działań wydziału uczestniczyli wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba i szef GIOŚ Michał Mistrzak.

Naczelnikiem wrocławskiego Wydziału został Paweł Pilszak. Takie wydziały lub zespoły mają powstać we wszystkich wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska w kraju.

Planowana przez rząd nowelizacja kodeksu karnego ma wprowadzić zaostrzone kary za przestępstwa środowiskowe. To m.in. do 12 lat pozbawienia wolności za nielegalne przemieszczanie odpadów przez granicę (do tej pory było to do 8 lat).

Nowelizacja ma także umożliwić nakładanie na sprawców przestępstw środowiskowych bardzo wysokich kar od 10 tys. do 10 mln złotych. Obligatoryjna nawiązka wpłacana byłaby na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.