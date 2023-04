Pierwsza na Dolnym Śląsku Spynka, grupa opiekuńczo-edukacyjna dla dzieci ukraińskich i polskich, zainaugurowała działalność we Wrocławiu. W całej Polsce działa już ponad 60 takich placówek, udzielając wsparcia ponad 10 tysiącom dzieci.

Spynka we Wrocławiu / materiały prasowe /

Spynki to miejsca nastawione na aktywizowanie dzieci ukraińskich i integrację z polskimi dziećmi, zapewniające 8-godzinną opiekę dla najmłodszych. Tam, poprzez zabawę, uczą się samodzielności i nabierają pewności siebie aktywnie spędzając czas oraz budując relacje.

Pierwsza na Dolnym Śląsku Spynka funkcjonować będzie w centrum integracyjnym Klaster Hubska 7. Klaster Hubska 7 to miejsce, które stworzyliśmy po wybuchu wojny myśląc o długofalowej pomocy dla przybywających na Dolny Śląsk Ukraińców. Miejsce, gdzie uczą się oni języka, polskiego prawa i nabierają kompetencji, aby wejść na rynek pracy - wyjaśnił w środę członek zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztof Maj.

Zwrócił uwagę, że teraz, dzięki Spynkom, mamy ukraińskich dzieci mają okazję zaktywizować się zawodowo, bo najmłodsi zostaną otoczeni opieką.

Inicjatywa utworzenia Spynek pojawiła się w związku z inwazją Rosji na Ukrainę za sprawą Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego we współpracy z UNICEF, Plan International oraz innymi partnerami. Pierwsze Spynki pojawiły się w Polsce w kwietniu 2022 roku. Dzięki współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej, dwa dolnośląskie oddziały Spynek rozpoczną działalność w stolicy Dolnego Śląska.

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu Jurij Tokar podziękował za kolejną inicjatywę służącą integracji obywateli Ukrainy. Bardzo to doceniamy (...) Niestety, wielu naszych obywateli wciąż nie ma dokąd wrócić, bądź boi się wrócić do Ukrainy, więc to, że takie inicjatywy, miejsca wciąż powstają w Polsce, jest dla nas bardzo ważne - podkreślił.

Spynka oznacza w języku ukraińskim "plecy" lub "oparcie krzesła". Po polsku brzmi podobnie jak spinka czy spinacz, czyli przedmioty mające moc łączenia i porządkowania. Do dziś pracownicy oraz wolontariusze Fundacji Komeńskiego, dzięki wsparciu wielu sponsorów i lokalnych władz samorządowych, otworzyli już ponad 60 takich placówek w całej Polsce, udzielając wsparcia ponad 10 tysiącom dzieci oraz dając pracę ponad 250 edukatorom i edukatorkom - wskazała Monika Rościszewska-Woźniak, prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.