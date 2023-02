We Wrocławiu otwarto Centrum Pomocy Dzieciom, w którym osoby doświadczające przemocy otrzymają kompleksowe wsparcie. Centrum prowadzi Fundacja Non Licet . To drugie takie miejsce na Dolnym Śląsku.

/ wroclaw.pl / Działania Centrum Pomocy Dzieciom kierowane są do dzieci, które doświadczyły jakiejkolwiek przemocy, zarówno w rodzinie, jak i od rówieśników. Pomocą będą objęci też rodzice, którzy wspierają dziecko w pokonywaniu traumy. Wyjątkowość Centrum polega na tym, że dziecko będzie mogło skorzystać nie tylko z pomocy terapeutów dziecięcych, psychologów i psychiatrów, ale też lekarzy pediatrów i prawników. W placówce znajduje się też pokój do przesłuchań dla dzieci, które są w trakcie procedury prawnej. Zazwyczaj to organizacje zabiegają u władz miasta o powstanie takiego miejsca jak Centrum Pomocy Dzieciom. We Wrocławiu było odwrotnie, to władze miasta zgłosiły się do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z prośbą o wsparcie w zdiagnozowanej potrzebie specjalistycznego ośrodka tego typu - mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Do Centrum będą przychodziły dzieci wraz z rodzicami na umówione spotkania. Każde dziecko będzie musiało przejść procedurę kwalifikacyjną, będzie też przeprowadzany obszerny wywiad z rodzicem. Na ten podstawie zostaną określone konieczne działania. Centrum Pomocy Dzieciom mieści się przy ul. Grabiszyńskiej 35–39, w przychodni MSWiA (wejście B).Informacje o zapisach można znaleźć na stronie Fundacji Non Licet. Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerami telefonów: 572 108 352 i 572 014 532.

