Wrocławianie, którzy mają mieszkania w budynkach komunalnych z lat 1999-2002 będą mogli wykupić je 40-procentową bonifikatą. Jak podało miasto dzięki uchwale przyjętej przez wrocławskich radnych do sprzedaży trafi kolejna pula blisko1 tys. mieszkań.

Budynek przy ul. Pleszewskiej we Wrocławiu / Urząd Miasta we Wrocławiu /

Chodzi o mieszkania w budynkach przy ulicach: Hłaski, Ignuta, Kamieńskiego, Kasztelańskiej, Komuny Paryskiej, Osmańczyka, Pleszewskiej, Polonii Wrocławskiej, Pusteckiej oraz Sycowskiej.

Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu mieszkanie będzie można wykupić za znacznie niższą wartość od tej, rynkowej. Zainteresowani będą musieli wysłać do wydziału wniosek. Jeśli większość najemców zgłosi chęć skorzystania z pierwszeństwa nabycia mieszkań, wówczas możliwa będzie sprzedaż. Oczywiście, każda sprawa będzie analizowana indywidualnie - mówi Jan Bujak, dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości.

W zeszłym roku we Wrocławiu, z inicjatywy prezydenta miasta Jacka Sutryka, uproszczono drogę wykupu mieszkań w starszych budynkach. Poprzedni zapis mógł być niekorzystny dla części mieszkańców, bo by doszło do sprzedaży takiego budynku, wnioski o wykup lokali musiała zgłosić co najmniej połowa mieszkańców. Teraz wnioski o nabycie mieszkania komunalnego w zasobie stuprocentowo miejskim są analizowane indywidualnie - wyjaśnia Jan Bujak.

W 2021 r. do sprzedaży wprowadzono również lokale usytuowane w budynkach po remoncie kapitalnym. Wcześniej nie było takiej możliwości. Jeśli chodzi o mieszkania wybudowane we Wrocławiu do roku 1998, to z ulg przy ich wykupie mieszkańcy mogą skorzystać do końca 2023 roku.

W zasobie Wrocławia jest ok. 33 tys. mieszkań komunalnych. Większość z nich to ponad 100-letnie kamienice. W ramach akcji "Zmień piec" miasto podłączyło do sieci 165 budynków komunalnych, w tym roku podłączonych ma być kolejnych sto. Budowane są też nowe bloki z mieszkaniami na wynajem, w najbliższych latach powstanie ich ponad 1,2 tys.