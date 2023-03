​Wraz z nowym rozkładem jazdy, który wejdzie w życie 12 marca, do części składów Kolei Dolnośląskich powróci wagon rowerowy. W związku z remontami na niektórych odcinkach tras zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza; wiele pociągów nieznacznie zmieni też godziny odjazdu.

Pociąg hybrydowy Kolei Dolnośląskich / Sebastian Borowski / PAP

Od 12 marca część składów Kolei Dolnośląskich (KD) będzie wyposażona w wagon rowerowy. To drugi sezon, w którym regionalny przewoźnik oferuje takie rozwiązanie. Tegoroczną nowością jest to, że będzie można z tych wagonów skorzystać zarówno na stacji Sobótka, jak i Sobótka Zachodnia.

Wielu rowerzystów chciało zacząć zwiedzanie wokół Sobótki na stacji położonej bliżej centrum. Po zeszłorocznym pilotażu wiemy już, że załadunek i rozładunek rowerów na stacji nie zajmuje tak dużo czasu, przez co wprowadzimy taką możliwość nie tylko na stacji Sobótka Zachodnia - powiedział rzecznik KD Bartłomiej Rodak.

Wkrótce KD uruchomią również specjalne, dodatkowe pociągi do Doliny Baryczy - w weekendy będzie kursował pociąg z Wrocławia do Milicza. To miejsce szczególnie lubiane przez amatorów turystyki rowerowej. Połączenie będzie realizowane od 29 kwietnia w soboty, niedziele i święta.

Z powodu remontu tunelu pomiędzy stacjami Janowice Wielkie - Jelenia Góra podróżni będą musieli liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku trasy kolejowej. Od 12 marca do 12 kwietnia ruch kolejowy zostanie tam całkowicie wstrzymany, a podróżni będą musieli korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej.

Od 13 do 16 marca, a także między 8 maja a 11 czerwca zastępcza komunikacja autobusowa będzie obowiązywać też na odcinku Kłodzko - Ścinawka Średnia. Z kolei w dniach 27-31 marca zamknięty będzie odcinek Rokitki - Leszno Górne. Tu część połączeń komunikacji zastępczej będzie realizowana ze stacji Chocianów. Zastępcza komunikacja będzie również obowiązywać na odcinku Jawor - Przybyłowice w dniach 8-15 maja.

KD poinformowały również, że od 8 czerwca powrócą połączenia z Wrocławia do czeskiego Adrspach. Pociągi będą kursować w soboty, niedziele i święta.

W związku z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy, który wejdzie w życie 12 marca, wiele pociągów KD nieznacznie zmieni godziny odjazdów. Zmiany można sprawdzić m.in. na stronie www.kolejedolnoslaskie.pl.