Teatralną galą w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu zainaugurowany zostanie w najbliższy piątek Rok Księżnej Daisy von Pless. Na deskach teatru wystawiony zostanie musical „Daisy”, który powróci na afisz po kilkumiesięcznej przerwie.

/ Zamek Książ / Facebook

Rzecznik Zamku Książ w Wałbrzychu Mateusz Mykytyszyn przypomniał, że na wniosek miejskiej komisji kultury, Zamku Książ oraz Fundacji Księżnej Daisy von Pless, Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2023, Rokiem Księżnej Daisy von Pless.

W tym roku przypada 150 rocznica urodzin najsłynniejszej w historii mieszkanki miasta Wałbrzycha oraz 80 rocznica jej śmierci. Przez najbliższe dwanaście miesięcy postać księżnej Daisy von Pless upamiętniana będzie także w partnerskim mieście Wałbrzycha czyli górnośląskiej Pszczynie, której radni podjęli analogiczną uchwałę – wyjaśnił Mykytyszyn.

Musical o Daisy, który w piątek zainauguruje obchody, jest koprodukcją Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, miasta Wałbrzych i spółki Zamek Książ w Wałbrzychu.

Opowiada on o wielkiej osobie oraz o wielkiej historii, na której tle toczyło się jej niebanalne życie. Jest też o cierpieniu i nadziei, ale przede wszystkim o świecie, do którego już nie ma powrotu. Arystokracja, bale i podróże salonką są przebrzmiałym echem dawnego świata – patrzymy na nie z zazdrością, często też z ludową wyższością. Ale to w tamtym świecie pielęgnowano humanistyczne wartości – litość, wdzięczność, współczucie, których dziś brakuje – mówił rzecznik Zamku Książ- Mateusz Mykytyszyn.