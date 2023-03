Dyrektor artystyczny Opery Wrocławskiej Mariusz Kwiecień złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. W opublikowanym oświadczeniu instytucja podała, że to konsekwencja "nagonki medialnej", kontroli ZUS oraz sprawdzenia okoliczności prywatnej imprezy urodzinowej asystenta ministra Przemysława Czarnka, która się tam odbyła.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nagonka medialna powielająca nieprawdziwe informacje, kontrola ZUS oraz zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w dniu 2 marca br. ‘sprawdzenie kulisów’ jednego z wielu wydarzeń komercyjnych organizowanych w Operze Wrocławskiej, destabilizuje pracę jednej z najważniejszych instytucji kultury Wrocławia" - czytamy w oświadczeniu Opery Wrocławskiej opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak podano, "w konsekwencji tej sytuacji rezygnację z zajmowanego stanowiska złożył dyrektor Artystyczny Opery Wrocławskiej Maestro Mariusz Kwiecień - światowej sławy baryton, którego z takim trudem pozyskaliśmy do współpracy".

W oświadczeniu dodano, że dyrektor Opery Halina Ołdakowska "deklaruje pełną gotowość do kontroli dowolnego zakresu działalności instytucji, którą kieruje".

Co działo się w Operze Wrocławskiej?

W poniedziałek, 27 lutego "Fakt" poinformował, że bliski współpracownik ministra edukacji Przemysława Czarnka - Bartosz Rybak obchodził huczne urodziny w Operze Wrocławskiej. W imprezie miał wziąć udział minister Czarnek z żoną, a także m.in. kardynał Gerhard Müller, zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, rektorzy wyższych uczelni w tym m.in. rektor Politechniki Wrocławskiej i Akademii Muzycznej, lokalni politycy PiS czy lider zespołu Bayer Full.

Urodziny w operze - jak podaje "Fakt" - zaczęły się od spektaklu "Cyganeria" Giacomo Pucciniego, na który goście dostali bezpłatne wejściówki. Po przedstawieniu uczestnicy urodzin początkowo świętowali w foyer opery, ale ostatecznie imprezę urodzinową przeniesiono na scenę główną.

"Było ‘Sto lat’, kolejka z prezentami dla Bartosza, a pan Sławomir z Bayer Full zaśpiewał ‘Majteczki w kropeczki’ na scenie opery. Ci z nas, którzy to słyszeli i widzieli, byli zdruzgotani" - pisze Fakt, cytując jednego z pracowników opery.

Czarnek odpowiada: Bzdury

Do publikacji odniósł się na Twitterze minister edukacji Przemysław Czarnek. "Co za bzdury. Szanowni Państwo, informuję: we Wrocławiu byłem 17, a nie 24 lutego. Byłem w Politechnice Wrocławskiej i Dolnośląskim Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii, wieczorem między innymi z rektorami byłem na operze ‘Cyganeria’. Nie było żadnego występu Bayer Full i nie słyszałem tam ich piosenki, choć, jak wielu, lubię też taką muzykę" - napisał Czarnek.