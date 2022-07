Od dziś w Polsce goszczą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dotyczące ich ostrzeżenia. Wśród objętych nimi regionów znalazło się województwo dolnośląskie. Dzisiaj termometry pokazują tam w niektórych miejscach 34°C, jutro pokażą nawet 37°C.

/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia przed upałami dla całego województwa dolnośląskiego.

Zdaniem synoptyków, najwyższych temperatur będzie można spodziewać się w północnej i środkowej części regionu.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia dotyczy powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, Legnicy, legnickiego, lubińskiego, milickiego, oleśnickiego, polkowickiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i Wrocławia.

Temperatura maksymalna w środę i czwartek m być tam od 33°C do 35°C, miejscami do 37°C - podaje IMGW. Alerty Instytutu dotyczące upałów obowiązują do czwartku.

Środkowa i Północna część Dolnego Śląska, czyli obszar niziny Śląskiej, tam te temperatury będą najwyższe. W rejonach podgórskich w takich miastach jak Jelenia Góra czy Kłodzko, temperatury maksymalne na środę i czwartek to 32-22°C - mówi Piotr Mańczak, dyżurny synoptyk z wrocławskiego IMGW.

Turyści w Karpaczu czy Szklarskiej-Porębie może nie uświadczą 30°C, ale 25-27°C na pewno. Natomiast na samej Śnieżce na przykład jutro i pojutrze prognozujemy temperaturę nawet do 20°C - dodaje.