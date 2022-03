Pięć ulic w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku wciąż ma za patronów kosmonautów z czasów Związku Sowieckiego. Radni złożyli wniosek o zmiany. Proponują, by patronami zostali Stanisław Lem i Ryszard Szurkowski.

Jelenia Góra / Shutterstock

Projekt uchwały o zmianie nazw ulic złożył Klub Radnych Bezpartyjnych. Chcą by sowieckich kosmonautów: Wiktora Pacajewa, Władislawa Wołkowa, Jurija Gagarina, Władymira Komarowa, Gieorgija Dobrowolskiego zastąpili Stanisław Lem, Janusz Zajdel, hetman Żółkiewski i kolarz Ryszard Szurkowski. Chcą też uczcić pamięć ofiar tragedii smoleńskiej, nadając taką nazwę jednej z ulic.

"Uważamy, iż w czasie agresji Rosji na Ukrainie i trwającej tam wojny, dalsze promowanie bohaterów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w naszym mieście nie jest na miejscu" - napisali w uzasadnieniu do wniosku radni Klubu Radnych Bezpartynych.

Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry Hubert Papaj powiedział PAP, że już w przyszłym tygodniu komisja powinna rozpatrzyć wniosek i liczy, iż zaopiniuje go pozytywnie. Jeszcze w marcu mogłoby dojść do głosowania w radzie, w której większość ma Koalicja Obywatelska.

Jak śpiewał Czesław Niemien liczymy, że ludzi dobrej woli jest więcej i te zmiany zostaną przegłosowane. Zresztą zaskakujące jest to, że do zmian nie doszło wcześniej. To zresztą nie są duże ulice, tam są domy jednorodzinne. A obecnie nie ma już adresów w dowodach osobistych i w prawie jazdy, więc nie trzeba ich zmieniać - powiedział radny.

Dodał, że we wniosku napisano, by wszelkie koszty zmiany nazw poniósł samorząd.