Ukraińska pisarka, ubiegłoroczna laureatka przyznawanej we Wrocławiu Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus Kateryna Babkina wczoraj wieczorem dotarła bezpiecznie do Wrocławia. Autorka wraz z rodziną zamieszkała w mieszkaniu rezydencyjnym przygotowanym przez Wrocławski Dom Literatury.

Ukraińska pisarka Kateryna Babkina otrzymała tegoroczną Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus w 2021 roku. / Maciej Kulczyński / PAP

Autorka uciekła z córeczką i mamą z Kijowa 25 lutego. We wtorek po pięciu dniach podróży, przekroczyła granicę Polski, a wieczorem dotarła do Wrocławia - poinformowała Aleksandra Konopko z Wrocławskiego Domu Literatury.

W zeszłym roku Babkina w stolicy Dolnego Śląska odebrała Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus, którą otrzymała za powieść "Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek" w przekładzie Bohdana Zadury oraz zdobyła Nagrodę Publiczności im. Natalii Gorbaniewskiej. Od dwóch lat laureatka lub laureat nagrody publiczności jest zapraszany na trzymiesięczną rezydencję pisarską we Wrocławiu.

"Kataryna Babkina miała przyjechać do Polski z córką w sierpniu tego roku, ale wybuchła wojna. Wrocławski Dom Literatury na wiadomość o ucieczce autorki z bombardowanego Kijowa natychmiast przygotował mieszkanie rezydencyjne, w którym autorka zamieszka wraz z rodziną" - wyjaśniła Konopko.

Wrocław, jako miasto zrzeszone w Sieci Miast Schronienia (ICORN), bada również możliwości wpisania uciekających autorek i autorów ukraińskich na listę pisarzy uchodźców, co umożliwiłoby pobyt rezydencyjny we Wrocławiu nawet przez dwa lata. "Oczywiście liczymy na to, że będą oni mogli wrócić do domu znacznie wcześniej" - dodała.

Kateryna Babkina jest ukraińską pisarką, dziennikarką, scenarzystką i menedżerką kultury. Ma na swoim koncie kilka tomików poezji, powieści, zbiorów opowiadań, książek dla dzieci, a także scenariuszy filmowych i sztukę teatralną. Jej twórczość tłumaczona jest na angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, szwedzki, rumuński, rosyjski i hebrajski. W Polsce poza nagrodzoną Angelusem powieścią "Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek" nakładem wydawnictwa Warsztatów Kultury ukazały się jeszcze zbiór opowiadań "Szczęśliwi nadzy ludzie" (2017) oraz powieść "Sonia" (2018). Wszystkie te książki przełożył Bohdan Zadura.