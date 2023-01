​Pościg w okolicy Oleśnicy (woj. dolnośląskie). Agresywny mężczyzna ukradł radiowóz policjantom i zaczął uciekać. Konieczna była wspólna akcja kilku patroli oraz blokada drogi.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci w Oleśnicy w niedzielę przed południem zostali wezwani do jednego z pobliskich hoteli - chodziło o agresywnego mężczyznę, który między innymi rzucał krzesłami.

Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, mężczyzna - będąc już na zewnątrz hotelu - zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pieszy pościg. Uciekający okrążył budynek i wsiadł do zaparkowanego radiowozu.

Nieszczęśliwie dla policjantów, był to "bezkluczkowy" pojazd, w którym silnik można uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku. Uciekinier ruszył więc radiowozem w kierunku Oleśnicy. Za mężczyzną wyruszył w pościg inny patrol.

Potrzeba było kilku radiowozów oraz blokada drogi, by zatrzymać rajd mężczyzny na terenie jednej z dolnośląskich miejscowości. Sprawcą okazał się 32-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego. Pobrano od niego krew do badań, by sprawdzić, czy znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Trwa wyjaśnianie okoliczności całego zdarzenia.