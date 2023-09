23 września, we Wrocławiu już po raz piąty, na sześciu gigantycznych ekranach pojawi się siedemdziesiąt pięć prac artystek i artystów z całego świata. "Gdy zapada noc, ściany się budzą" - to jedno z haseł Kinomuralu, które doskonale oddaje charakter wydarzenia.

Wrocław, Kinomural /

Na jeden wieczór ściany budynków, które na co dzień są czyimś domem lub miejscem pracy, po raz kolejny stworzą plenerową galerię z nocną wystawą wideo.

Można ją zwiedzać, spacerować po niej, oglądać kolejne prace, konfrontować się ze sztuką, dyskutować i recenzować, dzieląc się wrażeniami z innymi uczestnikami. W programie pojawią się: ruchome murale, efemeryczne projekcje w różnej formie - od wideo-artu, przez dźwiękowy performance i kino eksperymentalne, po instalacje audiowizualne wykorzystujące technologię 3D.

Kinomural to jedno z niewielu wydarzeń w Europie, które prezentuje prace czołowych przedstawicieli sztuki nowych mediów. Artystki i artyści audiowizualni bardzo często pracują z branżą muzyczną, modową, reklamową i gamingową tworząc teledyski, oprawy wizualne, efekty specjalne etc. Cenieni i zapraszani do współpracy na całym świecie, mają duży wpływ na sztukę współczesną. Program wydarzenia pozwoli publiczności zapoznać się z pracami topowych twórczyń i twórców z całego świata “na żywo", poza przestrzenią internetu.

Odmienne stany świadomości

Jak twórcy i twórczynie mogą wpłynąć na świadomość widza? Czy Kinomural przeniesie publiczność do abstrakcyjnego wymiaru ludzkich umysłów? Czy poruszy wewnętrzne ja? Uczestnicy wydarzenia udadzą się w dwuipółgodzinną podróż przez rzadko odwiedzane miejsca zwane odmiennymi stanami świadomości.

Będzie wciągająco, hipnotycznie, niepokojąco, a czasem poetycko.

"Kinomural to hybryda opowieści tysiąca i jednej nocy w otwartej przestrzeni gigantycznej galerii, którą stają się miejskie podwórka oraz zamknięte na ten czas ulice. Artyści, których zaprosiliśmy do tegorocznej odsłony wystawy, oddają w swoich pracach odmienne stany świadomości. Rozmaite, bo za każdym razem wiodą inną trasą. Jest inicjacyjna podróż bohatera/bohaterki, jest sen, wyjście z ciała i inne stany przekraczania granic umysłu. Pojawiają się doznania, w których doświadczymy odmiennych temperatur, różnych grawitacji. Sztuka uczy nas utraty kontroli i zaufania do procesów, które idą swoim torem. Wystarczy usiąść na tylnym siedzeniu, zapiąć pasy i dać się prowadzić" - mówią kuratorzy programu.

Na ścianach - CHOREOGRAFIA ODMIENNOŚCI, BLACK TRIP, KALEJDOSKOP DOZNAŃ - pojawią się prace twórców wybranych przez grono kuratorskie w składzie: Adriana Prodeus, Bartek Bartos, Piotr Bartos. Każda z nich to poetycka odyseja przez meandry ludzkiej psyche. Filmy Stevena Baltaya - artysty 3D, określane są jako “hipnotyczne", “magiczne".

Krążą między medytacją a groteską, tworząc wizualny spektakl, pełen hipnotycznej transującej dziwności.

Poprzez surrealistyczne pejzaże i bezczelny humor artysta przesuwa granice naszej wyobraźni. W programie znalazły się jego dwie animacje: "Human Pachinko" inspirowana japońską grą automatową i "RIP", w której autor zestawia "klasyczne" wyobrażenie kobiety z siłami pożądania, uczucia destrukcyjnego, przemieniającego wszystko w przedmioty posiadania.

RubenFro (Ruben Frosali) to artysta zajmującym się efektami wizualnymi i reżyserią, specjalizuje się w ujęciach wolumetrycznych, chmurach punktów i dużych cząstkach. Współpracował z artystami przy realizacji teledysków, w których odpowiadał za VFX. Jako Head of Cinematics w JADU AR, współpracował m.in. z hollywoodzkim reżyserem Michaelem Bayem przy tworzeniu kinowych zwiastunów. W programie Kinomuralu znalazły się jego czarno-białe animacje.

Jon Noorlander jest dyrektorem kreatywnym w Method Studios w Nowym Jorku. Tworzył animacje, reklamy i filmy dla MTV, Nascar, Nike, Range Rover, Syfy, VW, eBay i FOX.

W programie Kinomuralu zobaczymy jego animację “Climb", czyli mroczne, niekończące się continuum zmagań żywej substancji w otchłani bezlitosnych praw.

Sholim to artysta wizualny i animator, tworzy kilkusekundowe pętle wideo, w których ludzkie twarze i krajobrazy zmieniają się w dziwny sposób. Jego prace publikowane są w mediach społecznościowych, a fantastyczny świat jego twórczości, który określa jako "cyfrowy surrealizm", spotkał się z dużym uznaniem. Na swoim koncie ma liczne współprace z branżą muzyczną - Spotify, HYDE (teledysk do utworu “OUT"), BEKON i modową - Marcelo Burlon, Gucci, Converse. Artysta stworzy na Kinomural specjalny kolaż ze swoich dotychczasowych prac.

Jamie Wolfe - reżyserka animacji, artystka plastyk mieszkająca i pracująca w Los Angeles. Najbardziej znana jest z animowanych filmów krótkometrażowych i teledysków pokazywanych na festiwalach i w galeriach na całym świecie, współpracowała także z muzykami takimi jak King Krule, Local Natives i The Rolling Stones, a jej prace zamawiane były m.in. przez Adult Swim, firmę Gucci i Giphy.

Ryan D. Anderson - komik, animator, filmowiec. W swoich animacjach inspiruje się przypadkowymi tekstami, które przychodzą mu do głowy, swój styl opiera na ilustracjach i starych komiksach z lat 60. i 90. W programie pojawią się trzy jego prace, z czego “Plane Ride" zostanie wyświetlona symultanicznie na wszystkich ścianach na zakończenie wydarzenia.

Cody Samson - znany jako Shmody, to artysta audiowizualny i projektant specjalizujący się w animacji i udźwiękowieniu wydarzeń i instalacji. W swoim portfolio ma również liczne realizacje w branży muzycznej: współpracował z zespołem Alt-J, amerykańską wokalistką Halsey i zespołem Alabama Shakes. Na Kinomuralu pojawią się jego dwie animacje: pierwsza powstała we współpracy z artystą wideo Claytonem McCrackenem, która jest impresjonistyczną wizualizacją różnych wymiarów świadomości, druga eksploruje skomplikowany związek między ludzką a sztuczną świadomością, w kontekście środowiska naturalnego i sztucznego.

/

DREAM BUCKETS to ściana kuratorowana przez Petera Burra - nowojorskiego artystę, którego prace pokazywane były przez MoMA The Museum of Modern Art PS1 w Nowym Jorku czy Barbican Centre w Londynie. Na tej ścianie pojawią się wybrane przez niego wizje innych amerykańskich artystów, badających przestrzeń styku pomiędzy jednostkowym śnieniem a współdzielonym życiem.

W ramach DOBRANOCKI organizatorzy zaproszą najmłodszych widzów w podróż przez sny na jawie, które stwarza ludzka wyobraźnia. Tutaj prace pokaże m.in. Shi-Rou Huang - reżyserka animacji i ilustratorka, specjalizująca się w klasycznej ręcznej animacji 2D.

W swoich filmach zagłębia się w kobiecą świadomość. Pod delikatnymi i chmurnymi kolorami jej prac kryje się poetycka i emocjonalna opowieść, która definiuje tę młodą i utalentowaną artystkę. Film animowany "Girl in the Water", który obejrzeć będzie można na Kinomuralu prezentowany był już na ponad 90 festiwalach filmowych. Wiadomo, że po Dobranocce zaczyna się dziennik z wiadomościami z kraju i ze świata, w tym przypadku będą to wieści z dalekiej przeszłości wszechświata. Zaprezentuje je Guli Silberstein - londyński filmowiec i artysta, który pracuje z found footage, estetyką usterki i sztuczną inteligencją. Pokaz “Cycles of Creation" będzie wydarzeniem specjalnym i pierwszą pełnometrażową animacją na Kinomuralu.

Ściana SNY WIELKIE należeć będzie do 17 twórców wybranych w tegorocznym naborze OPEN CALL, którego tematem było zjawisko snu. Trzy z nich zostaną wyróżnione przez Jury nagrodą finansową. Ale to nie wszystko. Dzień wcześniej, 22 września, Adriana Prodeus wraz z kuratorką Beccą Keating i artystami, Gulim Silbersteinem i Zbiokiem Czajkowskim, porozmawiają o miejscu sztuki w przestrzeni publicznej.

Debata “Kiedy odwiedza cię Zlatan, to ty stajesz się gościem" odbędzie się w miejscu “Pod Ciśnieniem", wstęp wolny.

KINOMURAL: 23 września 2023, godz. 19:30-22:00, wstęp wolny.

Lokalizacje: Wrocław, Przedmieście Odrzańskie - ul. Jagiellończyka 40, ul. Trzebnicka 19-21, ul. Św. Wincentego 39a-41a, ul. Niemcewicza 30b, u. Niemcewicza 27 i ul. Ołbińska 16. Więcej informacji: www.kinomural.com.

Szczegółowy Program Ścian:

CHOREOGRAFIA ODMIENNOŚCI - ściana przy ul. Jagiellończyka 40. Spektakl wyobraźni, gdzie nadrealne formy tańczą w rytmie ukrytych, różnorodnych emocji. Powiązania między elementami fantazji osobnych umysłów tworzą jeden utwór, który może być mapą ludzkiej percepcji. Czy dostrzegasz to? Artyści: Çağıl Harmandar, Amanda Bonaiuto, Derrick Schultz, Steven Baltay, Ruffmercy, Piotr Tokarz, Rachel Gutgarts, Jon Noorlander, aAron Munson;

BLACK TRIP - ściana przy ul. Trzebnickiej 19-21. Świat nie ma kolorów, barwy same w sobie nie istnieją, twój mózg cię oszukuje, koloryzuje. Ta ściana zasysa swoją mroczną grawitacją. Kontrast wyostrza i pogłębia zmysły. To pomoże w podróży przez roztapiającą się, rozwibrowaną czasoprzestrzeń do tajemniczych rejonów świadomości. Artyści: RubenFro, Tim Maxwell, Dimitri Thouzery & Le Boucan, Michał Bednarski, Mikołaj Otwinowski, Robert Seidel, Aleksandra Woźniak, Olga Wrona, Pracownia Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu;

KALEJDOSKOP DOZNAŃ - ściana przy ul. Św. Wincentego 39a-41a. Abstrakcyjne formy i bogactwo kolorów wiodą przez labirynt wewnętrznego świata ich twórców. Te na pozór chaotyczne, zmiennokształtne wizje wzmagają wrażliwość na bodźce. Eksploracja, w której każdy zwrot i zakręt odsłania nowe uczucia i odczucia. Logika nie ma tu zastosowania. Gdzie prowadzi przejście przez hipnotyzującą scenografię na ścianie? Każdego gdzie indziej. Artyści: Sholim, Blatant Space, Mrinal, Jamie Wolfe, Maciej Bryś, Ryan D. Anderson, Piotr Sołtys, Cody Samson, Sefa "Minelauvart" Kocakalay, Andrey Kasay, Anna Brzyk, Steven Baltay, Massimo Vendola;

DREAM BUCKETS - ściana przy ul. Niemcewicza 30b. Nawigując poprzez coraz to nowsze zdobycze technologiczne XXI w., zalewani jesteśmy ciągłym strumieniem różnorodnych opcji rozrywki, znajdujących się w zasięgu opuszków naszych palców. Co się jednak dzieje, gdy zaczynamy przyglądać się obszarom leżącym poza tymi produkowanymi masowo doświadczeniami? Dream Buckets to nieoczywista alternatywa dla gotowego i paczkowanego supersensorium: siedmioro amerykańskich artystów, badających przestrzeń styku pomiędzy jednostkowym śnieniem a współdzielonym życiem. Ten program to halucynacje alternatywnych rzeczywistości, których celem jest wywołanie stanu odmiennej świadomości, przenoszącego widzów w nową, niestandardową rzeczywistość. Artyści: Amy Lockhart, Barry Doupé, Kevin Eskew, Nick Flaherty, Jeremy Couillard, Andy Cahill, Sabrina Ratté;

DOBRANOCKA - ściana przy ul. Niemcewicza 27. W tym roku Dobranocka stanie się oknem do odmiennych rzeczywistości, gdzie nasi najmłodsi widzowie będą odkrywać nowe horyzonty umysłu. To jak otwarcie magicznej księgi, gdzie każda animacja i dźwięk poprowadzą do tajemniczych miejsc, w których kształty i kolory opowiadają bajki. Dobranocka pozwoli zanurzyć się w historiach pobudzających wyobraźnię i pozwalających doświadczyć światów, które różnią się od otaczającej rzeczywistości. Artyści: Julia Goźdź-Roszkowska, Jules Guérin, Aleksandra Bazan, Cole Kush, Alicja Wojtaszek, Shi-Rou Huang, Oskar Francuz, Maja Olczak, Maria Nolepa, Julia Mośko, Ekaterina Shramko, Oksana Popiela. Na tej ścianie zostało zaplanowane również wydarzenie specjalne - pierwszy w historii festiwalu pokaz pełnometrażowej animacji. Cycles of Creation Guli Silbersteina to fikcyjno-dokumentalna podróż przybliżająca alternatywną historię stworzenia naszej planety, nas i naszej świadomości przez cybernetyczne byty;

SNY WIELKIE - ściana przy ul. Ołbińskiej 16. Tegoroczna ściana sekcji OPEN CALL to sen na jawie wyśniony przez 17 artystów z całego świata. Mozaika przeróżnych technik, form, narracji, układających się w jedną szaloną fantasmagorię. Będzie surrealistycznie, śmiesznie, czasem strasznie. Będziecie śnić, przebudzać się i wchodzić w kolejny majak, i tak przez dwie i pół godziny. Będą to z pewnością "sny wielkie" nie tylko skalą naszych ścian. Totalny odlot gwarantowany. Artyści: Margo Nowicka, Tsz-wing HO, TS/CN, Lightness, Alex Halka, Robert Seidel, Alexander Dupuis, Michał Szota, Ofir K. & Flower Child Slumber Party, xyckshyt, Marcelina Żurek, Lifan Hu, Ivan Janković, radzikows, Zuzanna Fluder, Edgar Bąk, Milena Pikul.