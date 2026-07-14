Trzy osoby oszukane na prawie 2 mln zł. Młody człowiek aresztowany

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Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) zastosował trzymiesięczny areszt wobec 23-letniego mieszkańca miasta. Młody człowiek jest podejrzany o oszustwo trzech osób na łączną kwotę ponad 1,8 mln zł.

Jelenia Góra: 23-latek podejrzany o oszustwo na 1,8 mln zł trafił do aresztu (Zdjęcie ilustracyjne)

Jelenia Góra: 23-latek podejrzany o oszustwo na 1,8 mln zł trafił do aresztu (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Według prokuratury mężczyzna miał poznać pokrzywdzonych, pracując jako trener personalny w jednej z jeleniogórskich siłowni. Między 26 maja a 19 czerwca miał przekonywać ich do wspólnej inwestycji w zakup nieruchomości. Osoby te zaciągnęły kredyty i pożyczki, a następnie przelały pieniądze na jego konto.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że sprawca od samego początku nie zamierzał wywiązać się z deklarowanej inwestycji, ani zawrzeć umowy zakupu nieruchomości – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska.

23-latek nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Wcześniej nie był karany.

Prokuratura zaznacza, że sprawdzane jest, czy mężczyzna działał sam oraz czy liczba poszkodowanych może być większa.

Za zarzucane czyny grozi mu od roku do 10 lat więzienia.