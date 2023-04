We Wrocławiu trwają testy trasy tramwajowej przez Popowice. To jedna z największych inwestycji tramwajowych miasta w historii. Koszt inwestycji to ponad 227 milionów złotych.

/ Materiały prasowe

Na trasie przez Popowice przeprowadzone zostały już pierwsze techniczne testy na moście Dmowskiego oraz całej trasie. Podczas nich sprawdzane były szyny, przystanki, rozjazdy, sieć trakcyjna, a także praca stacji prostownikowych zasilających tę trasę. Wypadły bardzo dobrze – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Trasa tramwajowa przez Popowice to wielka inwestycja komunikacyjna na zachodzie Wrocławia, która pozwoli lepiej skomunikować rozbudowujące się osiedla mieszkaniowe w tej części miasta, ale również odciążyć ulicę Legnicką.

Nowa linia umożliwi m.in. wykonanie remontu torowisk na ul. Legnickiej, która dziś jest maksymalnie obciążona tramwajami.

Na nowym torowisku zostało usytuowanych 9 par przystanków tramwajowych.

Nowe linie tramwajowe będą zatrzymywać się na przystankach: Wejherowska (Hala Orbita), Port Popowice, Białowieska, Park Popowicki, Wrocław Popowice (17. południk), Długa (ogrody działkowe), Wrocław Szczepin, Michalczyka i Kępa Mieszczańska.

Na nowej trasie dwa przystanki zostały usytuowane tak, by ułatwić skomunikowanie z koleją w ramach przystanków - Wrocław Popowice (17. południk) i Wrocław Szczepin.

Dzięki dwóm liniom tramwajowym mieszkańcy Popowic w szczycie co 6 minut będą mieli komfortowy, niezawodny i neutralny dla środowiska środek transportu, który pojedzie po m.in. zielonym torowisku.

Dwie linie tramwajowe

Przez Popowice w maju nowym torowiskiem pojadą dwie linie tramwajowe. Pierwsza to linia tramwajowa 19 łącząca Kozanów z placem Grunwaldzkim i dalej z Halą Stulecia.

Linia ta pojedzie tą samą trasą, co obecny autobus C. Jej zaletą będzie to, że zapewni bezpośrednie połączenie Kozanowa z placem Grunwaldzkim. Tramwaj na trasie o długości 11,5 km stawać będzie na 24 parach przystanków.

Druga linia w części przebiegu pokrywa się z istniejącą na razie linią 32, która z Kozanowa zamiast jechać ulicą Legnicką, pojedzie ulicą Popowicką i dalej przez przebudowane mosty Pomorskie do centrum miasta, przez Dworzec Główny i dalej na Gaj.

Przy okazji - dla uporządkowania numeracji naszych wrocławskich linii, wraz ze zmianą trasy 32, zmieni jej numer na 18. To dłuższa trasa, o długości 13,5 km, zatrzymująca się na 34 parach przystanków.

Tramwaj na Popowice to część projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap IIIA. Koszt inwestycji to ponad 227 milionów złotych. Z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 82 miliony.