Tragiczny wypadek z udziałem konia. Nie żyje półtoraroczne dziecko

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W gminie Stoszowice na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego wypadku – informuje „Fakt”. Po kontakcie z koniem na terenie gospodarstwa rolnego poważnych obrażeń doznało półtoraroczne dziecko. Mimo natychmiastowej reakcji rodziny i szybkiego transportu do szpitala, życia dziecka nie udało się uratować.

Na terenie jednego z gospodarstw rolnych w gminie Stoszowice we wtorek doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Według wstępnych ustaleń półtoraroczne dziecko doznało poważnych obrażeń ciała po kontakcie z koniem. Zwierzę przebywało na podwórku gospodarstwa i było uwiązane.

Natychmiastowa reakcja rodziny

Jak relacjonują służby, ojciec dziecka niezwłocznie po zdarzeniu podjął próbę ratowania życia swojego dziecka. 36-letni mężczyzna własnym samochodem przetransportował dziecko do szpitala w Ząbkowicach Śląskich. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, obrażenia okazały się zbyt poważne.

Około godziny 20:00 lekarz dyżurujący poinformował policję o śmierci półtorarocznego dziecka.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby. Policjanci pod nadzorem prokuratora rejonowego prowadzili czynności do późnych godzin nocnych. Jak przekazała w rozmowie z „Faktem” podkomisarz Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, zarówno ojciec, jak i pozostali członkowie rodziny obecni podczas tragedii, byli trzeźwi.

Nie było podstaw do żadnych zatrzymań. Śledczy zabezpieczyli miejsce wypadku i rozpoczęli szczegółowe oględziny.