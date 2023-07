Kierowcy poruszający się w niedzielę po dolnośląskich drogach muszą liczyć się w utrudnieniami związanymi z wyścigiem Tour de Pologne. Drugi etap 80. Tour de Pologne rozpocznie się w Lesznie i zakończy w Karpaczu, co oznacza, że kolarze przejadą przez siedem dolnośląskich powiatów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zawodnicy wjadą na teren województwa dolnośląskiego, do powiatu górowskiego, około godz. 13.40. Po kilku kilometrach, w miejscowości Góra, będą walczyć o jedyną na tym etapie Premię Lotną LOTTO. Następnie sportowcy skierują się w stronę powiatu lubińskiego, legnickiego, złotoryjskiego, jaworskiego i kamiennogórskiego, aby ostatecznie wjechać do powiatu jeleniogórskiego. Na końcowym odcinku trasy, w miejscach o wzmożonym ruchu turystycznym, wystąpią utrudnienia w ruchu - podała dolnośląska policja.



W godzinach 16:30-17:30 nieprzejezdna będzie droga pomiędzy Radomierzem a Kaczorowem. Utrudnienia w ruchu wystąpią też od 16:40 do 18:00 pomiędzy miejscowościami Radomierz, Janowice Wielkie, Trzcińsko, Karpniki, Gruszków, Kowary i Ścięgny.



W godzinach 10.30-19.00 w Sosnówce, Podgórzynie, Miłkowie oraz w Karpaczu - ruch będzie zamknięty. Możliwy będzie wyjazd z Karpacza ul. Kowarską w stronę miejscowości Ścięgny, a następnie w kierunku Miłkowa i Jeleniej Góry do godziny 16.00, po godzinie 19:00 ponownie możliwy będzie wyjazd tą drogą - podała policja.



Utrudniania w ruchu wystąpią również w poniedziałek, podczas trzeciego etapu Tour de Pologne - z Wałbrzycha do Dusznik-Zdroju; oraz we wtorek podczas etapu prowadzącego ze Strzelina przez Sobótkę do Opola.



W miejscach zamknięcia dróg oraz na skrzyżowaniach obecni będą policjanci oraz strażacy OSP, którzy będą kierowali ruchem. Cierpliwość i współpraca kierowców pomoże zapewnić bezpieczeństwo i sprawność w realizacji wyścigu. Policja apeluje do kibiców o zachowanie szczególnej ostrożności na trasie przejazdu. Apelujemy również do rodziców i opiekunów o pilnowanie dzieci i zwierząt - głosi policyjny komunikat.