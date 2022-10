Szczepciobus wrócił na ulice Wrocławia. W weekend 8-9 października z mobilnego punktu szczepień będzie można skorzystać na placu Solnym.

Szczepciobus we Wrocławiu / wroclaw.pl /

Jak przypomina wrocławski urząd miasta, szczepciobus uruchomiono w lipcu 2021, działał on do 7 kwietnia 2022 roku. W mobilnym punkcie przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się wtedy 15 499 osób.

W weekend 8-9 października (sobota-niedziela) mobilny punkt szczepień czeka na chętnych na placu Solnym w godzinach 12-16.

Przez ponad dwa lata pandemii niejako zdążyliśmy nauczyć się funkcjonować w koronawirusowej rzeczywistości. Nie znaczy to jednak, że Covid-19 przestał być śmiertelnym zagrożeniem. Warto się przed nim chronić. Dlatego wychodzimy do mieszkańców i zachęcamy, by się zaszczepić w Szczepciubusie. Zróbmy to dla siebie i dla dziesiątek osób, z którymi kontaktujemy się na co dzień - mówi Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Jak zaszczepić się w Szczepciobusie?

Aby się zaszczepić przeciwko Covid-19:

trzeba mieć ukończone 18 lat;

mieć przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty czy paszport);

nie trzeba się nigdzie rejestrować, wystarczy, że pojawisz się na miejscu.

W Szczepciobusie MPK Wrocław zaszczepić się będzie można:

szczepionkami Pfizer;

Moderna;

Johnson&Johnson.

Można zaszczepić się po raz pierwszy. Można też przyjąć dawkę przypominającą.

Biały Transport i punkt szczepień na Tarczyński Arena Wrocław

MPK przywraca również akcję Białego Transportu czyli specjalnego autobusu przeznaczonego dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia. Podobnie jak w ubiegłym roku będzie on kursował na trasie Kliniki - szpital przy ul. Borowskiej.

Od połowy września wznowiono również działalność punkt szczepień przeciw Covid-19 na Tarczyński Arena Wrocław. W punkcie szczepień przy al. Śląska podawane są zmodyfikowane szczepionki Moderna oraz Pfizer. Po czwartą dawką szczepionki mogą się zgłaszać osoby dorosłe odraz młodzież w wieku 12-17 lat.

Szczepienie przypominające dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat

Przypomnijmy, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 3 października będzie dostępne pierwsze szczepienie przypominające przeciw Covid-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Na początku przyszłego tygodnia elektroniczne skierowania mają zostać wystawione dla prawie pół miliona pacjentów.

Dziecko, które posiada numer PESEL, ma Internetowe Konto Pacjenta, ale dostęp do niego ma rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS.