Śmiertelny wypadek na A4. Nie żyje kobieta, jedna osoba trafiła do szpitala

Wypadek na A4. Nie żyje kobieta
Jak przekazały służby, w osobówce, która dachowała, znajdowały się dwie osoby. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydobyć poszkodowanych z pojazdu. Mężczyzna został ewakuowany i przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobiety nie udało się uratować pomimo podjętej akcji ratunkowej.
Trwa ustalanie przyczyn wypadku
Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia oraz przyczyny zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym.
Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz unikanie miejsca wypadku do czasu zakończenia działań ratunkowych i zabezpieczających.