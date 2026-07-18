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Śmiertelny wypadek na A4. Nie żyje kobieta, jedna osoba trafiła do szpitala

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 lipca (18:41)

W sobotę 18 lipca około godz. 15.30 na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia doszło do tragicznego wypadku. Na wysokości węzła Gościsław zderzyły się samochód ciężarowy i auto osobowe. W wyniku zdarzenia zginęła kobieta podróżująca samochodem osobowym. Drugą poszkodowaną osobę przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala. Autostrada jest nieprzejezdna w kierunku Wrocławia.

Śmiertelny wypadek na A4. Nie żyje kobieta, jedna osoba trafiła do szpitala
Wypadek na A4, fot. KP PSP Środa Śląska /materiały udostępnione

Wypadek na A4. Nie żyje kobieta

Jak przekazały służby, w osobówce, która dachowała, znajdowały się dwie osoby. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydobyć poszkodowanych z pojazdu. Mężczyzna został ewakuowany i przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobiety nie udało się uratować pomimo podjętej akcji ratunkowej.

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Trwa ustalanie przyczyn wypadku

Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia oraz przyczyny zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. 

Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz unikanie miejsca wypadku do czasu zakończenia działań ratunkowych i zabezpieczających.

Źródło: RMF24
Tagi: wypadek

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