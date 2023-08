114 tys. paczek papierosów o wartości 2 mln zł. ujawniły służby u mężczyzny, który handlował nimi na targowisku. Gdyby sprzedał wszystkie wyroby, skarb państwa z tytułu podatków VAT i akcyzy straciłby 2,7 mln zł.

/ Dolnośląska KAS /

Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu poinformował w piątek, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z dolnośląskiej KAS oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolowali w tym tygodniu targowisko w Sieniawce na Dolnym Śląsku.

Funkcjonariusze w jednym z pomieszczeń na targowisku, które należało do mieszkańca Bogatyni, wykryli 300 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Następnie udali się do Bogatyni, gdzie przeszukali mieszkanie i pomieszczenia gospodarcze należące do właściciela nielegalnych papierosów z targowiska w Sieniawce - powiedział Polański.

W kontrolowanych pomieszczeniach funkcjonariusze znaleźli ponad 141 tys. paczek papierosów należących do znanych producentów.

Wartość nielegalnych wyrobów tytoniowych to ponad 2 mln zł. Gdyby nielegalne papierosy trafiły do sprzedaży, straty skarbu państwa z tytułu podatku VAT i akcyzy wyniosłyby ponad 2,7 mln zł