​O niedopełnienie obowiązków oskarżyła wrocławska prokuratura byłą dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji Jadwigę B.-D. Śledczy zarzucili jej zaniedbania w opiece nad eksponatami. W 2016 r. roku ujawniono, że z muzealnych zbiorów skradziono m.in. znaczki o wartości niemal 1,5 mln zł.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF24

Akt oskarżenia dotyczący byłej dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu obejmuje lata 2001-2016. Według prokuratury Jadwiga B-D., kierując placówką, nie dopełniła swoich obowiązków w zakresie zapewnienia właściwych warunków do przechowywania gromadzonych zbiorów, a w tym nie zapewniła właściwego stanu zachowania i bezpieczeństwa muzealiów przed utratą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

Według śledczych była dyrektor, dopuszczając się zaniedbań, doprowadziła do utraty eksponatów, w tym znaczków o wartości niemal 1,5 mln zł. Kradzież ujawniono w 2016 r.

W akcie oskarżenia byłej dyrektor zarzucono m.in. brak prawidłowego zabezpieczenia eksponatów muzealnych przed kradzieżą, w tym brak działań zmierzających do zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych, mechanicznych i monitoringu. Była dyrektor nie sprawowała należytego nadzoru nad inwentaryzacją zasobów muzealnych (...) nie prowadziła ewidencji dostępu do zbiorów muzealnych (...) nie zapewniła właściwego doboru kadr i osób współpracujących - wylicza rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Małgorzata Dziewońska. Oskarżonej grozi do 10 lat więzienia.

Jadwiga B.-D. pełniła funkcję dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu od 1982 r. do dnia 22 lipca 2016 r. Została odwołana decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Przeprowadzona w latach 2015-2016 inwentaryzacja zbiorów działu teletechnicznego muzeum wykazała liczne braki w zgromadzonych muzealiach. Łącznie brakowało około 138 eksponatów w postaci między innymi aparatów telefonicznych z lat 1900-1945. Stwierdzono też utratę muzealiów w dziale znaczków - podała prokuratura.

Rzeczniczka wrocławskiej prokuratury przypomnina również, że akt oskarżenia ws. kradzieży i paserstwa znaczków z wrocławskiego muzeum sporządzono w grudniu 2021 r. O to przestępstwo oskarżono cztery osoby wywodzące się z kręgów kolekcjonerskich.