Na 3 miesiące aresztowano 36-latka, który jest podejrzany o zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Do dramatycznej sytuacji doszło w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Jak ustaliła prokuratura - pijany mężczyzna pobił zwierzę, a potem powiesił je na smyczy. Wszystko na oczach swojej partnerki.

Zdjęcie ilustracyjne / Wegner P. / PAP/DPA

Na policje zgłosiła się kobieta. Powiadomiła funkcjonariuszy, że jej 36-letni partner zabił jej psa rasy shih tzu i zakopał go w ogródku. Została przesłuchana. Policjanci pojechali we wskazane przez nią miejsce. Tam wykopano ciało zwierzęcia.

Powieszony na smyczy

Jak ustaliła prokuratura - w nocy z 27 na 28 stycznia właścicielka psa była w mieszkaniu razem ze swoim partnerem. On pił alkohol.

Miał zacząć drażnić psa, a ten złapał go za palec. Wtedy mężczyzna zaczął kopać zwierzę i uderzać je pięściami w okolice żeber. Rzucił psa na kafle. Wziął smycz żyłkową, okręcił ją wokół jego szyi i podniósł go do góry. Trzymał tak długo, aż pies się udusił - informuje prok. Marek Rusin z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Partnerka bała się zareagować. Została pobita - dodaje.

"Pies się zaplątał"

Mężczyźnie przedstawiono 2 zarzuty. Zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem i fizycznego oraz psychicznego znęcania się nad partnerką.



Przesłuchany nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia. Tłumaczył, że pies zaplątał się w smycz. Wyjaśnienia są jednak niewiarygodne - podkreśla prok. Marek Rusin.

Z opinii weterynaryjnej wynika, że przyczyną śmierci psa była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Ujawniono uszkodzenie tchawicy i krtani oraz uszkodzenia, które powstały w wyniku kopania oraz uderzania - tłumaczy prokurator.

Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Był wcześniej karany. Grozi mu do 5 lat więzienia.