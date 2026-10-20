Sceny jak z filmu sensacyjnego na Dolnym Śląsku. Kontrterroryści w akcji i zatrzymanie groźnego przestępcy

W powiecie oleśnickim zatrzymano 39-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Przestępca miał do odbycia karę 9 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się rozbojami i kradzieżami.
Funkcjonariusze z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej od dłuższego czasu prowadzili działania operacyjne, by ustalić miejsce pobytu ukrywającego się mężczyzny.
Przełom w śledztwie
Przełom nastąpił, gdy policjanci uzyskali informację o możliwym miejscu pobytu poszukiwanego. Według ustaleń, 39-latek miał się pojawić na Miejscu Obsługi Podróżnych Syców Południe.
Kontrterroryści w akcji
Ze względu na podejrzenia, że mężczyzna może posługiwać się bronią palną, do akcji skierowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.
Funkcjonariusze wkroczyli do działania w trybie alarmowym, zaskakując poszukiwanego, który przebywał w samochodzie wraz z innym mężczyzną - informuje Przemysław Ratajczyk z wrocławskiej policji.
Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji, 39-latek został zatrzymany i natychmiast doprowadzony do więzienia, gdzie odbędzie zasądzoną karę.