"Po konsultacji z naukowcami, przyrodnikami, wędkarzami wiemy, że przed rozpoczęciem zarybiania muszą być przeprowadzone dokładne badania wody i przygotowany profesjonalny plan takiej akcji" - informują organizatorzy zbiórki. Celem akcji jest - jak podają jej twórcy - "wyhodowanie miliona nowych ryb, które staną się początkiem nowego życia w Odrze!".

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Akcja rozpoczęła się w poniedziałek, 22 sierpnia. Ma potrwać do końca roku. Do wtorku, do godziny 14, zebrano 740 zł.

Zbiórkę ogłosiła, zarejestrowana dzień przed wybuchem wojny w Ukrainie, Fundacja Wroc Ma Moc. Jak informuje, "zebrane środki przekażemy regionalnym Związkom Wędkarskim, które profesjonalnie się tym zajmą".

Jednak odtworzenie ekosystemu to tylko jedno zadanie. Są też inne. Trzeba odbudować turystykę, rekreację, gospodarkę i życie kulturalne nad Odrą. To nie będzie proste ani tanie. Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy i zaangażowania. Wpłać pieniądze na zbiórkę, monitoruj czystość rzeki, zgłaszaj zaśmiecanie i nielegalny zrzut nieczystości, korzystaj z wypoczynku nad rzeką i wspomagaj ludzi, którzy z niej żyją - czytamy w opisie zbiórki.

Fundacja zaznacza, że "każda złotówka to kolejna kropelka czystej i żywej rzeki".