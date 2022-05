W poniedziałek, 16 maja, rozpoczyna się rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów przygotowano ponad 9 tys. miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych.

Nabór do szkół ponadpodstawowych odbywać się będzie drogą elektroniczną, z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jeżeli rodzic ucznia nie posiada aktywnego profilu zaufanego, wniosek będzie trzeba złożyć osobiście w placówce.

Dwa etapy rekrutacji

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych składać się będzie z dwóch etapów: Pierwszego -podstawowego (od 16 maja do 1 sierpnia) oraz drugiego - uzupełniającego (od 2 sierpnia do 23 sierpnia). Drugi etap dotyczy szkół, w których są jeszcze wolne miejsca.

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

O przyjęciu do wymarzonej szkoły decydować będą punkty rekrutacyjne, w tym:

wyniki egzaminu ósmoklasisty (100 pkt),

oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: (72 pkt)

osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (28 pkt),

21 lipca 2022 r. szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, ustalony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, opublikowany jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty oraz na stronie elektronicznej rekrutacji www.edu.wroclaw.pl.