Na dotację w wysokości 80 proc. kosztów instalacji gromadzących deszczówkę mogą liczyć wrocławianie, którzy zdecydują się na udział w programie „Złap Deszcz” organizowanym przez magistrat. Miasto na dofinansowania przeznaczy 550 tys. zł.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podkreśla wrocławski magistrat, program co roku cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony wrocławian. Dzięki niemu można otrzymać dofinansowanie do wykonania muld lub studni chłonnych, ogrodów deszczowych, dachów retencyjnych, czy podziemnych zbiorników na deszczówkę.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania zarówno osoby fizyczne, jak i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. Tegoroczną nowością będzie możliwość ubiegania się o środki przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza do 20 proc. powierzchni - tłumaczy Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Ile można dostać?

Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkańcy mogą liczyć na dotacje do 80 proc. kosztów instalacji. W przypadku osób fizycznych to maksymalnie do 5 tys. zł. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć nawet na 10 tys. zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup, transport, wykonanie i montaż instalacji.

Małgorzata Brykarz, dyrektor Wydziału Klimatu i Energii przekonuje, że korzystanie z potencjału wody opadowej to forma przystosowania do zmian klimatu. W ramach programu dofinansujemy instalacje, które przechwytują wodę w czasie opadów i ją magazynują. Może być ona później wykorzystana na przykład do uprawy i pielęgnacji ogródka. Łapiąc deszczówkę, ograniczymy zużycie wody i zapłacimy niższe rachunki - wskazuje.

Program "Złap Deszcz" w stolicy Dolnego Śląska działa od 2019 roku. Do tej pory z dofinansowania skorzystało blisko 600 mieszkańców, spółdzielni i wspólnot. Dzięki dotacjom o łącznej wysokości 1,8 mln zł wrocławianie zrealizowali ponad 360 przyrynnowych, naziemnych zbiorników, 163 zbiorniki podziemne, 21 ogrodów deszczowych, 15 studni i muld chłonnych oraz zielony dach.

Najlepsze rozwiązanie pomoże wybrać Katalog dobrych praktych

Aby ułatwić mieszkańcom decyzję, która instalacja będzie najbardziej opłacalna na danym terenie oraz by oszacować jej koszty, Wydział Klimatu i Energii przygotował Katalog dobrych praktyk. W opracowaniu można znaleźć przykładowe rozwiązania objęte programem. Z pomocą specjalnego kalkulatora, mieszkańcy mogą z kolei wyliczyć objętość deszczu, jaką mogą zgromadzić na swojej posesji.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej od 3 kwietnia.

We Wrocławiu już są ekologiczne rozwiązania

Urzędnicy wskazują, że systemy do gromadzenia wody opadowej coraz częściej pojawiają się również w miejskiej przestrzeni. Przykładem mogą być ołbińskie podwórka, które zostały zrealizowane w ramach europejskiego projektu Grow Green. W 7 przestrzeniach, oprócz nowych nasadzeń, czy ogrodów społecznych, powstały również rozwiązania takie, jak beczki na deszczówkę, ogrody deszczowe, czy niecki retencyjne.

Kolejna realizacja związana jest z przebudową ul. Lubelskiej na Maślicach, gdzie powstał system gospodarowania wodami opadowymi. Deszczówka zasila dzięki temu wody gruntowe poprzez przekierowanie do muld chłonnych wzdłuż jezdni oraz do dwóch ogrodów deszczowych.

Obecnie trwają także prace związane z odbiorem i retencją wód opadowych w parku Krzyckim. Wody opadowe z Olszówki Krzyckiej będą wykorzystywane tam do zasilania zbiorników retencyjnych na terenie zieleni.

Przykładem może być również demonstrator na dziedzińcu Urzędu Miejskiego między ul. Bogusławskiego a Świdnicką. Instalacja pobiera wodę z dachu budynku Urzędu Miejskiego i zasila pobliski teren zielony. Na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Hubskiej został utworzony z kolei zielony dach oraz ściana. Działa tam również ogród deszczowy.