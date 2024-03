2 tys. 400 rowerów i 230 stacji - będą mieli w tym roku do dyspozycji użytkownicy Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Od dziś sezon rusza "pełną parą".

Wrocławski Rower Miejski / Urząd Miasta we Wrocławiu /

Wrocław może pochwalić się drugim co do wielkości - po Warszawie - systemem rowerów miejskich w Polsce.

My tę ofertę rozwijamy i będziemy rozwijać będziemy. Pierwsze stacje pojawiły się w aglomeracji, poza Wrocławiem. W przetargu, który będziemy ogłaszać w tym roku, będziemy wymagać od operatora budowy stacji także w gminach okalających Wrocław - zapowiada Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności.

W sezonie wiosenno-letnim do dyspozycji wrocławianek i wrocławian będzie 2300 rowerów standardowych, 100 rowerów elektrycznych i 34 rowery niestandardowe, wśród nich cargo, handbike czy tandemy.

Aby móc korzystać z rowerów miejskich należy zarejestrować się w systemie Wrocławskiego Roweru Miejskiego, wprowadzić opłatę inicjalną w wysokości 10 zł i pobrać bezpłatną aplikację mobilną.

Pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe. Opłata za kolejne 40 minut to 3 zł, a druga i każda kolejna rozpoczęta godzina to opłata w wysokości 6 zł/h. Za pozostawienie roweru poza stacją naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 5 zł. Natomiast odprowadzenie tak pozostawionego roweru na stację to 3 zł na konto użytkownika. Dokładny cennik znajdziecie tutaj .

Operatorem wrocławskiego systemu rowerów miejskich jest firma Nextbike. Od 5 lat jednoślady można wypożyczać przez cały rok. Od grudnia do końca lutego z tego środka transportu mieszkańcy korzystali ponad 130 tysięcy razy.